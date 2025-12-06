Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Xabier Fortes, tras 37 años trabajando en RTVE, opina así de claro sobre no ir a Eurovisión por Israel
Eurovisión

Xabier Fortes, tras 37 años trabajando en RTVE, opina así de claro sobre no ir a Eurovisión por Israel

"He criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron...". 

Álvaro Palazón
Xabier Fortes, en su programa de 'La Noche'.
Xabier Fortes, en su programa de 'La Noche'.

RTVE ha tomado la histórica decisión de no participar en Eurovisión en 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival. 

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha escrito recientemente en X que "Israel maniobró en la sombra durante meses" en la votación sobre su presencia en el certamen, que este año se celebra en Viena. 

"Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos. El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora", ha sentenciado López. 

"UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves"
José Pablo López, presidente de RTVE

En el mismo mensaje ha escrito que Israel "seguirá utilizando el festival como considere oportuno pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio". 

"En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", ha sentenciado el dirigente de la cadena pública en referencia a los ataques de Israel a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia por salirse del festival. 

De hecho, López ha citado un tuit que dice: "El gobierno de Israel orquestó una campaña política en las sombras para seguir en Eurovisión. Liderada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, presionaron a países para que apoyaran el rechazo a una posible sanción a Israel". 

La opinión de Fortes

Xabier Fortes, histórico presentador de la casa, ha mostrado en público su apoyo a esta decisión. "En los 37 años que llevo trabajando en @rtve he criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron. Hoy me apetece decir que no puedo estar más orgulloso de la radiotelevisión pública de mi país. Gracias!". 

Pero esta no ha sido la única opinión a favor de la decisión de RTVE. La representante de España en el certamen en 2023, la artista ilicitana Blanca Paloma, también aplaudió la decisión de RTVE de dejar el festival por la presencia de Israel: "Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión". "Orgullo", dijo Alfred, participante con Amaia en 2017. 

