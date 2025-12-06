La Policía de Alcorcón inspecciona un bar por "graves deficiencias higiénico-sanitarias" y la gente no da crédito a lo que hay en la freidora

Tuit de la policía de alcorcón con imágenes de un bar sucio

La Policía Municipal de Alcorcón ha compartido en su perfil oficial de X lo que se han encontrado en un bar de la localidad y la gente no da crédito a como, en pleno 2025, podía existir un bar en esas condiciones.

"Turno de tarde realizamos inspección en un bar de Alcorcón. Se detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias y se levantó acta por el art. 50.1.e) de la Ley 17/2011. Propuesto para inspección sanitaria y posible cierre cautelar", reza el tuit que ha compartido en la red social de Elon Musk la policía.

Concretamente, el Artículo 50.1 en su apartado e) de la Ley 17/2011 habla de "el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa específica en materia de higiene o seguridad alimentaria" y a la vista de las fotos la ley no se cumple.

Lo que dice la Ley

El artículo 50 habla explícitamente de las "infracciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición" y el punto 1 habla de todo aquello que se considera una infracción.

Junto al texto hay dos imágenes que dejan claro lo sucio que está todo. En la primera se puede ver una sartén encima de una olla donde hay trozos de pan y una morcilla cortada en trozos.

En la segunda, la más impactante, una freidora sucia y con restos de rebozado por todos lados, como si no se hubiese limpiado nunca. Además, por fuera hay evidentes manchas de grasa y de suciedad que no parecen haberse generado hace poco.

"Pagaron el aceite ese en pesetas"

Esto ha propiciado también algunos comentarios en tono de humor —seguro que porque no han ido a consumir allí nada— del estilo: "La primera vez que veo una freidora rebozada" y "pagaron el aceite ese en pesetas".

Otros se preguntan tras ver las imágenes: "¿Cómo que posible cierre? ¿Que siguen funcionando y la gente comiendo algo de esa cocina sin saberlo? ¿Qué hace falta, un muerto por intoxicación?