Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso acusa al Gobierno de "crear escándalos" y defiende la gestión del Hospital de Torrejón
Política
Política

Ayuso acusa al Gobierno de "crear escándalos" y defiende la gestión del Hospital de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid además al Ejecutivo de "querer tapar sus casos de corrupción o de acoso a mujeres".

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el día de la Constitución.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el día de la Constitución.Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de intentar "tapar sus problemas de corrupción y de mala gestión" señalando a la región madrileña tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón. Sus declaraciones tienen lugar a su llegada al acto por el 47º aniversario de la Constitución celebrado en el Congreso de los Diputados en el que numerosos representantes políticos han tomado la palabra.

Ayuso ha afirmado que, antes de que el Gobierno "empiece a negar, insultar y arremeter", su Ejecutivo hace el trabajo "que deberían hacer también los medios de comunicación". Explica que la Comunidad ha abierto una nueva inspección al Hospital de Torrejón, que se suma a las cerca de cuarenta que este centro recibe cada año. La presidenta subraya que estas actuaciones van a seguir intensificándose. "¿Y qué arroja esta inspección? Que los pacientes dan al hospital una nota media de 8,6 sobre 10", ha destacado llegando a asegurar que "nadie se ha quejado en Torrejón".

La presidenta madrileña ha animado a comparar los tiempos de espera del hospital con los de otros centros del país y resalta que Torrejón "amplía su plantilla, incrementa su actividad y no registra quejas hasta ahora". Por ello, ha defendido que "no se puede poner en tela de juicio ni al sistema sanitario, por mucho que lo promueva Pedro Sánchez, ni a los profesionales de este hospital". Ayuso ha rechazado especialmente las insinuaciones sobre el uso de material reutilizado entre pacientes, ya que eso —ha señalado— "implica acusar de negligencia a enfermeros y personal sanitario", una acusación que no está dispuesta a asumir.

En su intervención, Ayuso ha denunciado que la estrategia de Moncloa consiste en "exagerar y generar escándalos por cualquier cosa" relacionada con comunidades gobernadas por el Partido Popular. A su juicio y como es costumbre, la controversia en torno al centro sanitario responde a esa dinámica.

Por último, la presidenta madrileña ha sostenido que el Gobierno no trata por igual a todas las autonomías. Como ejemplo, menciona la crisis de la peste porcina en Cataluña, donde, según afirma, no se buscan responsabilidades políticas "porque el presidente es el socialista Salvador Illa". A su entender, esta diferencia de trato evidencia un uso partidista de los problemas territoriales por parte del Ejecutivo central.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 