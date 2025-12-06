Ayuso acusa al Gobierno de "crear escándalos" y defiende la gestión del Hospital de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de intentar "tapar sus problemas de corrupción y de mala gestión" señalando a la región madrileña tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón. Sus declaraciones tienen lugar a su llegada al acto por el 47º aniversario de la Constitución celebrado en el Congreso de los Diputados en el que numerosos representantes políticos han tomado la palabra.

Ayuso ha afirmado que, antes de que el Gobierno "empiece a negar, insultar y arremeter", su Ejecutivo hace el trabajo "que deberían hacer también los medios de comunicación". Explica que la Comunidad ha abierto una nueva inspección al Hospital de Torrejón, que se suma a las cerca de cuarenta que este centro recibe cada año. La presidenta subraya que estas actuaciones van a seguir intensificándose. "¿Y qué arroja esta inspección? Que los pacientes dan al hospital una nota media de 8,6 sobre 10", ha destacado llegando a asegurar que "nadie se ha quejado en Torrejón".

La presidenta madrileña ha animado a comparar los tiempos de espera del hospital con los de otros centros del país y resalta que Torrejón "amplía su plantilla, incrementa su actividad y no registra quejas hasta ahora". Por ello, ha defendido que "no se puede poner en tela de juicio ni al sistema sanitario, por mucho que lo promueva Pedro Sánchez, ni a los profesionales de este hospital". Ayuso ha rechazado especialmente las insinuaciones sobre el uso de material reutilizado entre pacientes, ya que eso —ha señalado— "implica acusar de negligencia a enfermeros y personal sanitario", una acusación que no está dispuesta a asumir.

En su intervención, Ayuso ha denunciado que la estrategia de Moncloa consiste en "exagerar y generar escándalos por cualquier cosa" relacionada con comunidades gobernadas por el Partido Popular. A su juicio y como es costumbre, la controversia en torno al centro sanitario responde a esa dinámica.

Por último, la presidenta madrileña ha sostenido que el Gobierno no trata por igual a todas las autonomías. Como ejemplo, menciona la crisis de la peste porcina en Cataluña, donde, según afirma, no se buscan responsabilidades políticas "porque el presidente es el socialista Salvador Illa". A su entender, esta diferencia de trato evidencia un uso partidista de los problemas territoriales por parte del Ejecutivo central.