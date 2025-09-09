Úrsula Corberó está embarazada: espera su primer hijo junto a Chino Darín

Úrsula Corberó ha dado la mejor noticia posible. A través de su cuenta de Instagram ha dado a conocer que espera su primer hijo o hija. Lo hizo en un post en el que aparece luciendo un embarazo que parece que ya está avanzado.

Vestida de blanco y sobre un sofá del mismo color, la actriz posa mostrando un estado de gestación que ha logrado mantener en secreto durante largo tiempo, lo cual es todo un logro teniendo en cuenta el nivel de fama que tiene la intérprete de La casa de papel.

Y como comentario ante la foto más bonita de todas las que ha publicado en las redes sociales, Úrsula Corberó ha señalado: "Esto no es IA". Es decir, que ni es un montaje, ni hay manipulación posible. Está embarazada.

Un amor que surgió en el set de rodaje

El bebé es fruto de su relación con Chino Darín, que no aparece en la foto, pero al que ha etiquetado en la publicación, y nacerá después de una década de amor de sus padres, que se conocieron en 2016 en el rodaje de la serie La Embajada.

Chino Darím y Úrsula Corberó Carlos Alvarez via Getty Images

La catalana contó en el programa de la presentadora argentina Susana Giménez cómo había sido su primer encuentro con el hijo de Ricardo Darín. Úrsula Corberó relató que se vieron en las pruebas de vestuario, y que cuando le vio, le dijo: "Hola, soy tu novia". Se lo dijo porque interpretaban a una pareja en la citada serie.

Ahí surgió un amor que no fue fácil debido a los intensos compromisos profesionales de ambos, así como las distancia. Ella es española y él argentino. Pero aunque les separaba un océano, lograron siempre encontrar la manera de verse y de hacer que funcionara, y han terminado viviendo en España. Ahora este amor fructifica con la llegada de su primer hijo.