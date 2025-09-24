11 monumentos impresionantes de Extremadura que enamoran

Whatsapp
El puente de Alcantará, un monumento de ingeniería El puente de Alcántara es un romano, en arco y construido entre los años 103 y 104 sobre el río Tajo, cerca de la localidad de Alcántara, en Cáceres. Representa lo que fue la ingeniería civil romana. Getty Images
Trujillo, una ciudad con gran solera La preciosa ciudad de Trujillo, con su Iglesia de San Martín, en Cáceres, es de origen romano y, antes tenía un el nombre de origen celta, Turgalium, que significa castro indígena. Getty Images
Un anfiteatro emblemático en Mérida En Badajoz, en el corazón de la ciudad de Mérida, está el emblemático Anfiteatro Romano, del siglo II d. C. Allí se celebra su Festival de Teatro donde antes combatían gladiadores y animales salvajes. Cover/Getty Images
Arquitectura y pintura en el Monasterio de Guadalupe La sacristía del Monasterio de Guadalupe, en Cáceres, es sólo una de sus grandes riquezas. Del siglo XVII y de estilo barroco, en este lugar se exponen, además, ocho lienzos de Francisco Zurbarán. Cover/Getty Images
Columbarios con nichos romanos en Mérida Los columbarios forman parte del yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Mérida, en Badajoz. En estos nichos se depositaban, sobre todo, urnas con las cenizas de las personas incineradas. Universal Images Group via Getty
Un convento de monjas de clausura El convento de San Pablo está en Cáceres. Es de clausura, viven en él monjas clarisas que venden sus maravillosos dulces. Edificado sobre una ermita y de portada gótica, fue fundado en el su XV. Getty Images
Subirse a a la torre de la Iglesia de San Jorge En Cáceres, la iglesia jesuita de San Jorge, del siglo XVIII, tiene una fachada barroca y unas torres a las que se puede subir para disfrutar de unas magníficas vistas del casco antiguo de la ciudad. Getty Images
Un cementerio alemán en mitad de La Vera En la comarca de La Vera, en la provincia de Cáceres y en la localidad de Cuacos de Yuste, está el único cementerio militar alemán de España. Allí reposan 180 soldados de la I y II Guerra Mundial. Universal Images Group via Getty
El acueducto de los Milagros El Acueducto de los Milagros es otro gran tesoro de Mérida, Badajoz. Verlo al atardecer es un espectáculo. Esta construcción de ingeniería se hizo para llevar agua a Emérita Augusta, actual Mérida. Getty Images
El verraco prerromano descubierto por casualidad En el Museo de Cáceres se encuentra la escultura de un verraco betón perromano. Se sitúa en el siglo III o IV a.C y fue descubierto debido a una bajada del nivel del agua en Valdecañas, Cáceres. Universal Images Group via Getty
El arte mudéjar impregna el casco histórico de Badajoz El arte mudéjar está muy presente en las casas señoriales del casco histórico de Badajoz. Se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica e incorpora formas hispano-musulmanas. Getty Images