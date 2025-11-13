Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 pueblos de Segovia ideales para pasar un fin de semana otoñal
7 pueblos de Segovia ideales para pasar un fin de semana otoñal

Hay castillos, palacios, cascos históricos empedrados y muchísima historia de Castilla entre las calles de las deliciosas localidades de esta provincia española, rodeadas además de una naturaleza repleta de color.

Susana Pérez de Pablos
Pedraza y emblemática plaza mayorLa ciudad medieval de Pedraza, en la sierra Norte del Guadarrama es un indispensable en la provincia de Segovia. Ya sólo su Plaza Mayor, con sus pórticos y el campanario románico merecen una escapada.Getty Images
  Sepúlveda, una riqueza histórica y natural Sepulveda está situado en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. En esta localidad se mezcla un entorno de paisajes naturales con una historia para revivir por sus calles empedradas.Getty Images
  Ayllón, de Roma al medievoLa localidad de Ayllón y su arquitectura tradicional ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, con monumentos que datan de la época romana hasta la medieval. Una belleza que merece una visita.Cover/Getty Images
  La Granja de San Ildefonso, la joya de la coronaEl conjunto de los jardines y el Palacio de La Granja de San Ildefonso hacen de este pueblo la joya de la corona de la zona. Residencia de reyes, sus calles evocan tiempos lejanos y placeres cercanos.Eye Ubiquitous/Universal Images
  Ciervos y gamos sueltos rodean un palacio, el de RiofríoLos ciervos y gamos abundan en los alrededores del Palacio Real de Riofrío. En el pueblo de Las Navas de Riofrío, tiene de una iglesia con portada románica, una ermita o una antigua estación-museo.Getty Images
  Castillo de Cuéllar, en Segovia.Cuéllar es uno de los pueblos más grande de Segovia y es famoso por su castillo medieval, que ahora es un instituto de educación secundaria, pero permanece majestuoso.Getty Images
  Sotosalbos: cochinillo y paseos para hacer la digestiónEn Sotosalbos es indispensable tomarse un cochinillo y paseos para hacer la digestión por su casco antiguo, su iglesia románica de San Miguel Arcángel e incluso por toda la naturaleza que lo rodea.Getty Images
