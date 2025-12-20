Piden la cuenta tras comer en un restaurante de Madrid, les llega un ticket de 295 euros y lo más barato es algo insólito

Comer fuera de casa se ha convertido en una tarea de riesgo para el bolsillo de miles y miles de españoles. El alza de los precios de algunos productos, como los huevos, ha hecho que muchos bares y restaurantes hayan tenido que subir los precios de algunos de sus platos.

Durante el mes de diciembre, son muchas las personas que se reúnen con sus compañeros de trabajo, amigos y familiares antes de despedir el año 2025 y lo hacen, con unas cenas navideñas que también se han disparado.

Pero lo que le ha pasado al usuario @Mr_Abraham_ tras ir a comer con unos amigos esta semana a un restaurante del centro de Madrid, es lo nunca visto. Y no porque hayan subido mucho los precios, sino por un concepto que es insólito.

Ni el protagonista ni nadie en toda la red social X había visto uno de los cobros que les han hecho. Al pedir la cuenta, le ha llegado un ticket de 295,75 euros. Algunos de los cobros son de 5 cafés, por 12 euros; una ración de pulpo a la gallega, por 22 euros; jamón ibérico por 24,75 euros; pero lo peor ha sido el cobro más barato de todos.

En el tercer concepto, aparecía palabra "SUGERENCIAS", a la que acompañaba un importe de 2,50 euros. Algo que les ha dejado alucinando y que no ha dudado en compartir en redes.

"Nunca había visto en una cuenta de un restaurante cobrar SUGERENCIAS. 🤣🤣 Esta es de la comida de hoy con los amigos. ¿Qué les parece?", ha cuestionado, en un tuit que acumula decenas de reacciones.

Entre los comentarios, muchos no dan crédito al concepto, otros creen que puede ser por algún aperitivo y hay quien ironiza con la posibilidad de que esa sugerencia fuese, realmente, era algo comible.