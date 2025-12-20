Desde Visa lanzan un aviso importante sobre las estafas navideñas: si picas con esto, eres cinco veces más vulnerable

Nueva alerta contra los peligros de la Inteligencia Artificial. Las personas vulnerables que no sepan distinguir el contenido falso creado a través de la IA están mucho más expuestos a las estadas digitales. En nuevo estudio de la marca Visa, consultado por el diario italiano Hd Blog, concluye que quienes confunden el contenido tienen casi cinco veces más probabilidades de caer en fraudes online.

Esta investigación certifica que el 47% de las víctimas de estafas digitales sufrieron una pérdida económica media de 147 euros, y en total, el daño estimado a la economía de Italia asciende a unos 359 millones de euros. Estas perdidas acaban perjudicando a la confianza: 7,4 millones de italianos han reducido o incluso dejado de comprar online tras ser víctimas u objetivo de fraude.

Según el medio de comunicación, el estudio fue promovido por Visa, 9.500 adultos, representantes de los diez países europeos analizados: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y República Checa. La investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2025.

De este modo, y tal y como reza la publicación, la mitad de los italianos afirma haber notado un aumento de los anuncios sospechosos o potencialmente fraudulentos en el último año. Casi un tercio (28%) cree que la IA hará que las estafas sean cada vez más difíciles de detectar, y, finalmente, el 12% admite que no toma ninguna medida de protección al navegar por internet.

Asimismo, los datos también muestran lo complejo que es gestionar las consecuencias del fraude, ya que el 47% de las víctimas tardaron más de 24 horas en resolver el problema, incluyendo informes, congelaciones de pagos y solicitudes de ayuda.

Por último, como Socio Oficial de Pago de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán en 2026, Visa ha anunciado la preparación de una campaña educativa dirigida a los consumidores, protagonizada por Leonardo Donaggio, esquiador profesional. La iniciativa se ha difundido en redes sociales y es, como poco, peculiar, ya que utiliza contenido deliberadamente falso para simular las tácticas de los estafadores, precisamente para demostrar lo fácil que es caer en el engaño.