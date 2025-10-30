Abre la convocatoria de DiscoverEU 2025, los billetes de Interrail gratis para jóvenes europeos

Los jóvenes que cumplan 18 años este 2025 van a tener más fácil viajar por la Unión Europea. La Comisión Europea abre el plazo de solicitud hoy 30 de octubre para que todos los que cumplan la mayoría de edad en este año puedan disfrutar de bonos de viaje o billetes de viaje Interrail.

La iniciativa, enmarcada en el programa Erasmus+, tiene como fin que los jóvenes nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 puedan disfrutar de esta experiencia enriquecedora de forma completamente gratuita. El plazo para presentar las solicitudes cierra el próximo 13 de noviembre. Será el 7 de enero de 2026 en el que se notificarán los resultados.

En lo que se refiere al transporte, si bien la mayoría de los viajes se realizarán en tren, para dar acceso a jóvenes de todos los lugares, también están previstos desplazamientos en autobús o ferry. De la misma forma, cuando no sea posible realizar los trayectos en los medios mencionados, se autorizarán viajes en avión con el objetivo de que los participantes gocen de una experiencia más enriquecedora con visitas a zonas remota so islas.

Cómo solicitar los billetes y cómo ser seleccionado

Los candidatos, como ya se han mencionado, tienen que tener los 18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud y residir en un país miembro de la Unión Europea. Para evaluar las solicitudes, la Comisión Europa planteará cinco preguntas de respuesta múltiple y una pregunta auxiliar. De ser una persona con necesidades especiales -movilidad reducida, discapacidad visual, etc.- se ofrecerán las ayudas oportunas.

De ser seleccionado, el candidato se convertirá en embajador de DiscoverEU y se anima a contar la experiencia a través de las redes sociales usando el hashtag #DiscoverEU.

Número de plazas y qué países se visitan

DiscoverEU cuenta con dos opciones: una fija, en la que se visitan únicamente dos países o dos ciudades de un mismo país; y una opción flexible, en la que no existe un número de países límite, pero sí que están limitados los días de viaje.

Con respecto a las plazas, tomando como referencia los datos de la última convocatoria, en total se ofrecieron 33.500 plazas entre todos los países, mientras que para España se reservaron 3.476 plazas.

DiscoverEU, una iniciativa con bagaje

Desde que se pusiera en marca en junio de 2018, son más de 200.000 los jóvenes que han podido disfrutar de la experiencia Discover EU. Como bien argumentan en la web de la Comisión Europea, es un programa de Erasmus + que permite viajar y exploran la diversidad de Europa, aprender sobre su patrimonio cultural e historia a la vez que conoces países de todo el continente.

Además del bono de viaje para desplazarse, también incluyen tarjetas de descuento aplicables tanto a alojamiento, cultura, deporte, transporte local u otros servicios.