Curtis, 'influencer' británico, coloca a Barcelona entre los destinos más sobrevalorados para viajar: "Uno de los peores lugares para el carterismo"

Barcelona, con su impresionante arquitectura, sus playas concurridas como la Barceloneta y una oferta cultural y gastronómica capaz de llenar varios itinerarios, sigue siendo uno de los destinos predilectos para muchos viajeros del Reino Unido, que figuran entre los principales turistas de la ciudad. No obstante, no todos británicos tienen la misma opinión acerca de la ciudad condal.

El influencer británico Curtis Morton, uno de los rostros del pódcast Behind The Screens, ha incluido a Barcelona en su lista personal de destinos turísticos sobrevalorados, argumentando que la ciudad sufre un problema grave de carteristas. La conversación, que se difundió en fragmentos en las redes del pódcast, ha vuelto a poner sobre la mesa la vieja discusión sobre seguridad y masificación en destinos muy turísticos.

“Uno de los peores lugares para el carterismo”, concluye Curtis, quien además cuenta que él mismo fue víctima de esta práctica cuando visitó la ciudad condal. Teniendo en cuenta la facilidad con la que se producen hurtos y el robo de carteras, el influencer desaconseja a sus compatriotas británicos viajar hasta aquí. En el mismo repaso, Curtis coloca también a Grecia, Londres, Marrakech y París entre las ciudades que, según él, están sobrevaloradas.

Sobre el carterismo

La acusación sobre el carterismo no es nueva: Barcelona arrastra desde hace años una reputación de ciudad con altas tasas de hurtos en zonas turísticas. La Rambla, el Raval y los accesos a los grandes monumentos suelen figurar en las advertencias. Son varios los turistas del extranjero que aseguran que Barcelona es la "capital europea de los carteristas", una etiqueta que alimenta la alarma entre visitantes.

Según la última Encuesta de Victimización del Área de Metropolitana de Barcelona (EVAMB), publicada en 2024 por el Área Metropolitana de Barcelona y el Institut Metrópoli, los delitos más mencionados por las personas entrevistadas son los relativos a la seguridad personal. Un 18,4% de los encuestados afirman que los robos de bolsa o cartera son los crímenes más repetidos en la ciudad condal, eso sí: sin violencia.

Al menos un 5,4% de los entrevistados afirman haber sido víctimas de carteristas, mientras que un 4,9% han estado involucrados en un intento de robo de bolsa o cartera. No obstante, una mala experiencia no transforma automáticamente una ciudad en un destino a evitar, más aún cuando Barcelona sigue siendo uno de los centros turísticos más visitados de España. Simplemente, basta con tomar precauciones y mantenerse alerta para evitar disgustos.