De aterrizaje en helicóptero a santuario 'wellness': los secretos del hotel de Valladolid donde se va a casar Stella del Carmen

El actor Antonio Banderas, con Stella del Carmen Banderas y Álex Gruszynski en la Semana Santa de Málaga en 2024.

Stella del Carmen Banderas, hija de las estrellas Antonio Banderas y Melanie Griffith, podría haber elegido cualquier lugar del mundo para su boda con el también actor Alex Gruszynski, pero ha escogido Valladolid.

Concretamente, la pareja se ha decantado por el exclusivo hotel Abadía Retuerta LeDomaine de Sardón de Duero, que les va a permitir no sólo recibir a sus invitados en una abadía del siglo XII convertida en alojamiento de lujo y bodega, sino también privacidad y blindaje, puesto que allí se puede aterrizar en helicóptero.

Como publicó El Norte de Castilla, además de los padres de la joven, aunque será una boda de carácter íntimo —sólo con familia y amigos muy cercanos, recalcó Banderas—, se espera la presencia de algunos rostros de Hollywood, como Dakota Johnson, hermanastra de Stella, o Tippi Heddren, su abuela.

Gastronomía, relax y mucho vino

Abadía Retuerta, de cinco estrellas y 30 habitaciones (27 dobles y tres suites), se ubica en una finca en la Ribera del Duero de 700 hectáreas, de las cuales 192 están dedicadas al cultivo de la vid.

"Sus experiencias únicas, que fusionan vino, gastronomía, naturaleza, arte y bienestar, lo convierten en un referente del turismo de excelencia, galardonado con 3 Llaves Michelín y destacado por su firme compromiso con la sostenibilidad, avalado con la certificación Green Globe", destaca de hecho el establecimiento.

El vino tiene un papel fundamental. Como agregan, "on más de 900 años de tradición vinícola y una DOP propia, la bodega se encuentra entre los 10 mejores destinos enoturísticos del mundo, ocupando la octava posición en el ranking de The World´s Best Vinevards 2024".

El complejo cuenta con todo tipo de comodidades y lujos, como mayordomía las 24 horas, un santuario wellness y spa, carta de almohadas u obras de arte en cada habitación.

Cuánto cuesta una noche

Del 16 al 19 de octubre, los días que rodean al enlace, es imposible reservar, pero en otras fechas de ese mismo mes, el precio de la noche oscila entre los 593 euros del jueves 30 para dos adultos y los 1429 que cuesta el lunes 6 (sin impuestos ni tasas, según su web).

La cuenta atrás para la que será una de las bodas del año está en marcha. La novia acaba de celebrar la que ha sido su segunda despedida de soltera, de la que ha dado cuenta en redes sociales, tras otra con sus amigas que tuvo lugar en mayo.