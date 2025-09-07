El error más común que cometemos cuando metemos esta ropa clave en la maleta

Hacer la maleta es la decisión más difícil de realizar después de seleccionar el destino al que se quiere viajar. Muchas son las preguntas que brotan en torno a qué ropa, accesorios o herramientas podrán ser útiles o serán más adecuadas. Una vez seleccionados todos los productos que queremos llevarnos, llega el momento de empacar y colocar todo el equipaje de una forma que quepa y que permita conservar el buen estado de todos los utensilios y de la ropa.

Es aquí cuando surge un nuevo problema con una de las prendas más necesarias que existen: los zapatos. Y es que, es habitual que este accesorio pueda ensuciar o dañar algunas prendas de ropa, por lo que es muy necesario guardar el equipaje y planificar la maleta de una forma cuidadosa y bien pensada.

Y para solucionar este problema, quién mejor que una azafata o un trabajador de avión. Y son ellos quienes han dado con la clave para poner fin a este habitual problema. Para ello, recomiendan utilizar bolsas de tela, que es el emplazamiento ideal para colocar los zapatos, ya que los separa de la ropa y hace que la suciedad y el polvo de las suelas no se pegue a las demás prendas.

Otra opción es introducir las zapatillas en bolsas reutilizables con cremallera u organizadores de viaje especiales para zapatos. Con este sencillo truco, hacer la maleta será mucho más fácil, cómodo y útil para todos, y provocará que haya menos ropa que lavar durante el viaje. Además, la maleta lucirá mucho más organizada.

Finalmente, otro consejo: utilizar el interior de los zapatos y zapatillas para meter en ellos otras prendas menores como ropa interior, calcetines o productos que puedan caber dentro.