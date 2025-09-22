Un turista compra unos vasos de zumo en Vietnam y afirma: "En mi ciudad, con esa cantidad de dinero no alcanza ni para comprar un vaso"

Viajar a otro país no solo significa descubrir paisajes impresionantes, monumentos históricos o gastronomías exquisitas. A veces, las sorpresas más memorables para los turistas se encuentran en los pequeños detalles del día a día.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un viajero occidental en Vietnam. El turista, que había acudido a una juguería local, pidió dos vasos de zumo de fruta fresca, preparado en el momento con productos típicos del país.

Al recibir la cuenta, esperaba tener que pagar una suma similar a la que abonaría en su ciudad natal, donde las bebidas suelen alcanzar precios desorbitados. Sin embargo, la respuesta del dueño le dejó sin palabras: apenas 50.000 VND por los dos vasos, el equivalente aproximado a 1,80 euros.

Según el medio Kenh 14, el visitante exclamó: "En mi ciudad, con esa cantidad de dinero no alcanza ni para comprar un vaso". Sus palabras, además de reflejar la sorpresa, se convirtieron en una muestra de lo especial que puede ser vivir la cotidianidad en otro país.

El encanto de lo cotidiano

Más allá de playas paradisíacas como Da Nang, ciudades históricas como Hoi An o Hanói, lo que enamora a muchos turistas de Vietnam son los pequeños momentos que marcan la diferencia: un café compartido en la calle, un plato de comida popular preparado en un puesto ambulante o, como en este caso, un simple vaso de zumo.

Vietnam, gracias a su clima tropical, ofrece una enorme variedad de frutas frescas durante todo el año. Dependiendo de la región y de la temporada, los visitantes pueden disfrutar de jugos de naranja, piña, mango, coco, lichis, guayabas o pomelos, todos preparados al instante y servidos con hielo para combatir el calor.

La sencillez

Lo que para los locales es parte de su rutina diaria, para los viajeros se convierte en una experiencia única, muy distinta a la que tendrían en cafeterías de Occidente, donde a menudo un zumo industrial cuesta tanto como una comida entera en Vietnam.

El testimonio de este turista occidental destaca una de las mayores virtudes del turismo en Vietnam: la sencillez y autenticidad de sus experiencias. No es necesario gastar grandes sumas de dinero en restaurantes lujosos o actividades exclusivas para llevarse un recuerdo imborrable.