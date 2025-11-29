Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería de Navidad: ¿por qué la gente compra a pesar de que nunca les toca nada? Salimos a preguntarlo
Comprar la Lotería de Navidad se ha convertido en un hábito para muchas personas, que cada año hacen cola para comprar su décimo. Incluso a pesar de que nunca les toque nada. Desde El HuffPost nos preguntamos qué es lo qué anima a comprarlo y si alguna vez les ha tocado algún premio.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
