La Administración que arrasó en la Lotería de Navidad vuelve a confiar en su amuleto: los calvos

La Navidad arranca cuando alguien en la oficina suelta que “ya huele a turrón”… o cuando en Sant Boi montan un festival solo para calvos. Gaia Loterías, la Administración número 5 del municipio, vuelve a abrazar su superstición favorita: las cabezas brillantes que tantas veces acaban convertidas en amuletos improvisados. El año pasado la idea funcionó tan bien que este diciembre repiten y suben el nivel.

El Calvos Fest se celebrará el 9 de diciembre, a las nueve de la mañana, en la Ronda Sant Ramon. La invitación es clara: cualquier persona calva puede acercarse y entrar en el sorteo de 30 décimos de la Lotería de Navidad. Nada de eufemismos ni metáforas; calvos reales, décimos reales y un público que ya se ha tomado la propuesta como un clásico prenavideño.

Gaia Loterías ha convertido el evento en un pequeño ecosistema temático. Habrá un DJ calvo amenizando la mañana y un peluquero —también calvo— rapará al cero a quienes tengan pelo, pero quieran participar en igualdad de condiciones. El plan promete: Sant Boi amanecerá entre playlists festivas y un brillo generalizado que no se consigue ni con aceite de almendra.

La administración explica que quiere homenajear a la comunidad calva por “toda la suerte que han repartido durante años”. La superstición dice que frotar un boleto de lotería en una calva trae suerte, y nadie sabe quién inventó la costumbre, pero cada diciembre vuelve a circular como si fuera dogma. Gaia Loterías lo lleva hasta las últimas consecuencias: regalará un décimo a cada calvo que participe para que lo frote en su propia cabeza, en un ritual de suerte autorrecargable.

Además, quienes no sean calvos pero sí supersticiosos también tendrán su oportunidad. Gaia Loterías ofrecerá una “calva oficial” para que los clientes froten allí sus décimos. Estará disponible los días 10, 11, 12, 17 y 18 por la mañana, y los días 15 y 16 mañana y tarde. Quien quiera suerte este año tiene horarios de sobra para pasar por la administración, apoyar el boleto en la calva y salir convencido de que “esta vez sí”.

La iniciativa llega después de un año de vértigo para la administración. Gaia Loterías repartió 7,25 millones en la Lotería de Navidad de 2024, y en 2025 ha dado el primer premio de la Lotería del jueves, el segundo de la del sábado, y otros muchos premios que han reforzado su fama. También mantienen su tienda online, donde venden décimos de todos los sorteos del año y varios productos exclusivos.

Fechas, premios y cifras de la Lotería de Navidad



El sorteo de la Lotería de Navidad se celebrará el 22 de diciembre, la mañana en la que los niños de San Ildefonso vuelven a marcar el ritmo del país. Los décimos están a la venta desde julio y, un año más, el sorteo mueve una lista enorme de premios que van mucho más allá del famoso Gordo.

El Gordo reparte 4 millones por serie (400.000 euros al décimo), el segundo premio deja 1,25 millones por serie, y el tercero, 500.000 euros. La lista continúa con dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios de 60.000. La pedrea suma 1.000 euros por serie, mientras que las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio dejan 2.000, 1.250 y 960 euros al décimo, respectivamente.

Las terminaciones también cuentan: las dos, tres o cuatro últimas cifras iguales que las del Gordo pueden dejar hasta 120 euros, y el reintegro devuelve los 20 euros jugados a quienes aciertan la última cifra. Quien juegue con participaciones tiene otra referencia útil: 20.000 euros por euro jugado si toca el Gordo, 6.250 en el segundo y 2.500 en el tercero.

En total, la emisión de la Lotería de Navidad suma 3.960 millones, y el 70% va directo a premios: 2.772 millones de euros que cambiarán de manos en cuestión de minutos el día del sorteo. Además, los premios de más de 40.000 euros al décimo llevan la retención del 20% que marca la Agencia Tributaria.

El sorteo también guarda anécdotas. El Gordo más tardío salió en 2023, a las 13:17, mientras que el más madrugador cayó en 2004, a las 9:16, cuando dos estudiantes cantaron el 54.600 en la primera tabla. El resto ya forma parte de ese ritual que combina tradición, supersticiones y la eterna esperanza de que este año, por fin, la suerte también pase por tu casa… o por tu calva.