David Gonzalo, matemático: "Si quieres tener un 5% de probabilidades de ganar el Gordo de Lotería de Navidad, necesitas 5.000 números diferentes"

A medida que se acerca el 22 de diciembre, muchas conversaciones vuelven inevitablemente a la misma cuestión: ¿realmente merece la pena comprar un décimo de la Lotería de Navidad o es tirar el dinero? Para quienes aún dudan, un creador muy popular en redes ha aportado algo de luz al asunto. Se trata de David Gonzalo, ingeniero aeronáutico, que en TikTok y YouTube explica cómo entender fenómenos cotidianos a través de las matemáticas. Sus conclusiones desmontan más de un mito arraigado.

Según detalla en uno de sus vídeos, la posibilidad real de llevarse el Gordo es pequeña, pero no tanto como solemos imaginar. “En la Lotería de Navidad, la probabilidad es una entre 100.000, es decir, 0,001 por ciento”, afirma. Puede parecer ínfima, aunque él mismo recuerda que comparada con otros sorteos masivos, la cifra no es tan extrema. Cuando se refiere a Euromillones, lo deja claro: “Si comparamos con Euromillones, que tiene 139.838.160 combinaciones y la probabilidad es de 0,0000007 por ciento, es más factible”. Esa comparación ha sorprendido a miles de usuarios.

Naturalmente, no existe un método que garantice acertar el número premiado, pero sí datos curiosos que invitan a reflexionar. Por ejemplo, hay dos combinaciones que ya han dado el Gordo dos veces: el 15.640 y el 20.297. El primero salió en 1956 y 1978 y el segundo en 1903 y 2006. Aunque esto no significa que vayan a repetirse, muchos jugadores suelen apostar por estas cifras históricas.

Otra creencia habitual es descartar los números considerados “feos”, aquellos que empiezan por cero o incluyen varios ceros. Gonzalo insiste en que no hay motivo para hacerlo: “El cero puede salir igual que el noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve”. De hecho, el número más bajo premiado fue el 00.523 y el más alto el 86.148.

Para quienes compran varios décimos, recomienda una estrategia sencilla: buscar terminaciones distintas para cubrir todas las posibilidades del cero al nueve. También desvela un dato llamativo sobre los números con todas las cifras iguales. “La probabilidad de que el Gordo sea un número así es de 0,01 por ciento”, comenta.

Y aunque adquirir miles de décimos aumentaría las probabilidades, él mismo lo resume de manera práctica: “Si quisieras llegar al cinco por ciento de probabilidades para ganar el Gordo, necesitarías cinco mil números diferentes”. No todo el mundo puede hacerlo, claro, pero reconforta saber que estadísticamente es más probable ganar un premio importante que sufrir un ataque de tiburón o que te caiga un rayo. En plena temporada de ilusión, no es un mal argumento para comprar un décimo y cruzar los dedos.