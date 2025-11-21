Estas son las estafas más comunes al comprar y cobrar Lotería de Navidad

Este próximo sábado, las calles de Madrid se teñirán del color de la Navidad con el clásico encendido de luces, la antesala de esas fechas especiales de diciembre y principios de enero que ya están muy próximas. El ajetreo es una constante en estas jornadas previas: las largas colas marcan la tónica, ya sea para hacerse con los regalos, comprar todas los alimentos necesarios para preparar las cenas de Nochebuena y Nochevieja o para adquirir un décimo de la Lotería de Navidad.

Lamentablemente, toda compra tiene sus riesgos, y es más que común que en estos días previos a la celebración del sorteo extraordinario salgan a escena los estafadores que quieren hacer de esta ilusión una fórmula para sacar dinero, aunque sea a costa de engaños.

Entre las estafas más comunes a la hora de comprar lotería de Navidad, sobresale la de los vendedores que ofrecen décimos a través de páginas web fraudulentas, redes sociales u otros portales no oficiales. A menudo, dichas páginas se comen la ‘s’ de https de la URL, el indicativo de que se está ante una web de dudosa procedencia y que más que probablemente los supuestos décimos a la venta no estén registrados oficialmente. Asimismo, las señales de alarma también se deben encender al encontrarse en un sitio online en el que no tienen ninguna forma de contacto ni se indica la fecha en la que recibirás el boleto comprado.

Ojo con las webs de dudosa procedencia

Una situación similar es la que sucede, en ocasiones, con las personas que se dedican a vender décimos por la calle, normalmente en lugares próximos a las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado más concurridos. Es probable que los billetes estén falsificados.

Ante ello, la Policía Nacional hace hincapié en la importancia de comprobar que el décimo cuenta con el código, el logo y el sello de la administración que lo expende. En el caso de una participación, se debe comprobar que es un fraccionamiento autorizado.

Correos electrónicos y SMS fraudulentos

Los estafadores también aprovechan el correo electrónico y SMS para suplantar la identidad de los organismos oficiales de lotería. En los mismos informan a las víctimas de que han ganado un premio del sorteo y solicitan datos para completar la transacción: el número de cuenta o de la tarjeta bancaria. En estos casos, es fundamental corroborar si realmente se ha ganado un premio e identificar cualquier patrón que indique que no se trata de instituciones corporativas. Por norma general, los mails y mensajes de texto están cargados de faltas de ortografía.

El truco del tocomocho

La estafa del tocomocho data de varios años atrás, pero conviene tenerla en cuenta ya que es un clásico no solo con los décimos de la Lotería de Navidad sino en muchos otros escenarios. Su nombre viene de “tocar mucho”, cuando en realidad no toca nada. Orientada especialmente a personas confiadas, lamentablemente, por norma, a personas mayores, un desconocido, supuesto ganador de un premio, ofrece a la víctima un boleto de lotería agraciado, alegando que él tiene un problema que le impide cobrarlo. A cambio, pide una buena cantidad de dinero y/o joyas para dárselo.

Para ganar en credibilidad, habitualmente, una segunda persona, compinchada con el estafador, insiste en que es una oportunidad única y que si no lo compra la víctima lo hará él. Dadas las prisas y la cantidad reducida que se pide por el billete afortunado, muchos acceden al intercambio. El estafador acompaña al ya damnificado a un cajero automático para completar la ‘operación’.

Otras estafas

Sumado a ello, algunos estafadores se hacen pasar por representantes de Lotería Nacional o de una entidad bancaria afirmando que se ha ganado un premio y reclamando los datos bancarios para hacer el abono del dinero correspondiente mediante transferencia.

Cómo saber si un décimo de la Lotería de Navidad es falso



Por supuesto, los ‘artistas’ de la falsificación sacan a relucir sus dotes ante el sorteo de la Lotería de Navidad. Los décimos falsos están a la orden del día, por lo que, de comprarse online, lo más indicado es hacerlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

En el caso de que se adquiera online, hay que comprobar el papel. Los décimos de la Lotería de Navidad están impresos en OCR, una tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres que dotan al papel de una textura y color singulares. De esta forma, si se siente al tacto que el décimo es áspero o demasiado delgado, es motivo suficiente para sospechar.

Asimismo, los billetes verdaderos están compuestos de fibras luminiscentes que solo son visibles mediante la radiación ultravioleta. Además, tienen un código de barras único y numeración irrepetible. Si estos elementos no están presentes o se notan borrosos, también hay que encender las alarmas.

Los consejos de la Policía Nacional al comprar Lotería de Navidad

Ante todas estas estafas, la Policía Nacional recomienda, más allá de comprar los décimos en sitios web autorizados, guardar los correos electrónicos de la venta por si hubiera cualquier problema, hacer una fotocopia del boleto si se comparte, mantenerlo en perfectas condiciones -un décimo roto no se podrá cobrar- y denunciar cualquier robo o pérdida en las dependencias policiales y, a su vez, informar a Loterías y Apuestas del Estado.