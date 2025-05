El teatro que no te puedes perder en junio

Y si le digo que la propuesta literaria dramática es la 84 edición de la Feria del Libro, ¿le sorprende? Si es así, espero sorprenderle también con las cinco propuestas teatrales para este mes. Vamos al lío.

Jerusalem, lo único pequeño va a ser la sala

Todo es grande en esta nueva producción de Teatro del Noctambulo. La obra elegida es una de las mejores y más apreciadas del teatro inglés reciente. Protagonizada por un cretino que no quiere crecer, del que sería mejor alejarse, a la vez que no deja de atraer a aquellas personas que quieren vivir el lado salvaje de la vida en un pequeño pueblo inglés.

Con bastantes personajes para tener un elenco numeroso de los que no se suelen ver en las llamadas salas alternativas, como puede ser la Mirador de Cristina Rota e hijos. Tampoco se queda manco el director elegido para ponerla en pie, Antonio C. Guijosa, que lleva varios éxitos en los últimos años.

Y encima llega con buenas críticas y premios. Por un lado, al texto en Reino Unido. Y a esta producción en aquellos festivales por los que ha pasado en España, como el de Mejor Actor a su actor protagonista José Vicente Moirón. Por eso, lo único pequeño será la sala que la acoge y, además, la corta temporada que va a hacer en Madrid. Si no hay un programador o programadora de alguna sala más grande que la vea y la traiga de nuevo.

Del 4 al 8 de junio de 2025 en la Sala Mirador

Blaubeeren, la vuelta de Sergio Peris Mencheta

Sin duda esta será la noticia teatral por excelencia. La vuelta a los escenarios por Sergio Peris Mencheta. Lo hace para hablarnos del Holocausto. Habrá quién piense que es un tema manido. Solo hay que leer y ver las noticias y añadir las intenciones de voto para saber que no. Que la serpiente sigue vivita y coleando en nuestra sociedad. Y que se la está alimentando.

Y de eso va esta obra. De enfrentarse al doloroso pasado del que procedemos. De reconocer a los nuestros, a esos seres que a lo mejor amamos, y besamos, y con los que nos divertimos en nuestras casas. Completarlos en esa otra dimensión.

El detonante son unas fotos de los gerifaltes que gobernaban sin piedad el campo de concentración de Auschwitz en el que un empresario de éxito reconoce a su abuelo. Y, a partir de ese momento, empieza a tirar del hilo.

Un hilo que en mano de Peris Mencheta se ha convertido en un hilo musical, pues todos los actores tocan algún instrumento. Una orquesta que incluye a Victor Clavijo.

Del 5 al 29 de junio en los Teatros del Canal

El barbero de Picasso, ¿de qué hablaron?

A poco que te descuides los franceses reivindican a Picasso como francés. Pero era español y mantuvo muchos vínculos con España. Uno de esos vínculos fue con su peluquero. El resultado es que hay un pequeño museo Picasso en Buitrago de Lozoya, de donde era este.

Borja Ortiz de Gondra ha escrito una comedia con las posibles conversaciones que tuvieron. Conversaciones sobre España y los españoles, ¿de qué otra cosa podrían haber hablado dos exiliados?

Para ponerla en el escenario se ha recurrido a dos actores muy populares: Pepe Viyuela y Antonio Molero. Y, sobre el papel, se ha elegido a un director de escena, Chiqui Carabante, que ya ha demostrado saber cómo hablar de España y los españoles con gracia, mucha gracia.

Aunque va a estar muchos días, la obra se representa en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español. La pequeña, así que, si todo lo anterior les provoca, compren pronto.

Del 5 de junio al 20 de julio de 2025 en Teatro Español

Amnesia, una nueva compañía de teatro musical

Siguiendo el ejemplo de La Joven, aparece una nueva compañía La Joven Compañía de Teatro Musical (JCTM!) de la mano de José Masegosa León. ¿Con que propósito? pues el mismo que La Joven. Formar a los que posiblemente se conviertan en elencos de teatro musical. Y ofrecer musicales de calidad con una orientación más juvenil y, me imagino, ofreciendo a los profesores una oportunidad para debatir en las aulas con el alumnado.

Comienzan con una pieza de nueva creación en la que tras una noche de farra, el protagonista tiene un accidente de tráfico y olvida todo. ¿Serán suficientes los vínculos creados anteriormente para recuperar la memoria de lo que era hace apenas unos días?

Para responder a esta pregunta, y conocer a la compañía y a su equipo artístico habrá que ir a verlo. Recuerden algún sábado y algunos domingos a las 12 de la mañana en el Teatro Pavón. Y a la salida se pueden dar una vuelta por el Rastro.

El 7, 15, 22 y 28 de junio 2025 a las 12h Teatro Pavón

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, ya llegan los clásicos a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares da el pistoletazo de los festivales veraniegos con el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá. Un festival donde se mezcla el teatro hecho aquí, tanto profesional como amateur, y el hecho allende de los mares. Hay mucho y para todos. Incluidos espectáculos de calle que sin duda alegrarán a la ciudad y al viandante. Con 20 estrenos.

Los que sin duda agotarán entradas serán el estreno absoluto de Numancia de Cervantes dirigido por José Luis Alonso de Santos con un elenco de esos que quita el hipo. El también estreno absoluto de La desconquista de Ron Lalá. Y los estrenos en España de la versión de El alcalde de Zalamea de Lope de Vega del Teatro Círculo de Nueva York, una compañía clásica de este festival. Y el de La vis cómica de Mauricio Kartun.

Aunque también permitirá ver Rimas y riberas, la despedida de Lluis Homar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y las últimas creaciones de compañías clásicas como Morboria teatro, con la recuperación de la comedia Lo que son mujeres, Morfeo teatro, que trae a escena textos de Quevedo con Polvo serás, más polvo enamorado o La estrella de Sevilla del Teatro Clásico de Sevilla.

Sin olvidarse de mirar la programación en el centro Gilitos donde se suele localizar la producción más rompedora o de vanguardia. La que trata de ampliar los límites del teatro, también del teatro clásico.

Del 13 de junio al 6 de julio de 2025 en Varios teatros de Alcalá de Henares

84 Feria del libro de Madrid, aquí hay teatro

¿Por qué no innovar, ir, curiosear y comprar teatro, clásico o contemporáneo, en los puestos de las editoriales que lo publican con regularidad? Si no saben cuáles son, aquí una lista no exhaustiva (y espero que me perdonen las que se me pasaron) con sus localizaciones autores que se podrán encontrar:

Dos bigotes en el bloque:14, caseta:89 con Alberto Conejero y Luisgé Martín

Ediciones Antígona en el bloque:25B, caseta:310 con Carolina África, Ron Lalá y Sanchis Sinisterra

Editorial Fundamentos en el bloque 23A, caseta 162 con Itziar Pascual y Fermín Cabal

La Uña Rota en el bloque:23B caseta:331 con Lucía Carballal, Angélica Liddell, Juan Mayorga y Manuela Velasco

Pepitas (de calabaza) Editorial en el bloque:23B, caseta:328 con Eusebio Calonge de la Zaranda

Punto de vista en el bloque: 20A, caseta: 129 con Borja Ortiz de Gondra y Josep María Miró

Ya lo dijo Casimiro Parker en el bloque:20B, caseta:364 con Pablo Rosal

Y no se olviden de las instituciones del Gobierno de España. El Ministerio de Cultura a través del INAEM, el Centro Dramático y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también estará regando de literatura dramática la feria.

Del 29 de mayo al 30 de junio de 2025 en el Parque del Retiro