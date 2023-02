Sr. Feijoó, responda: ¿Avanzar o Vox?

AFP via Getty Images

España cierra 2022 con un crecimiento del 5,5% que ha desbordado hasta las previsiones más optimistas, con más trabajadores que nunca, subiendo un histórico 8,5% las pensiones, liderando la política energética europea para bajar los precios de la luz, reduciendo la inflación más que nadie en la UE y con el pronóstico de ser el país que liderará el crecimiento en la Eurozona en 2023 y 2024.

A todo ello, hay que sumarle políticas valientes y justas como las mayores subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya llega a más de 1,2 millones de personas, y los paquetes de medidas anti-crisis, el tercero de ellos aprobado recientemente para eliminar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra.

"Ni recesión, ni hundimiento de la economía, ni presupuestos generales del estado 'irreales' por 'estar basados en un crecimiento que no se producirá'"

A pesar de todas las crisis, guerras e inclemencias varias, ni rastro del apocalipsis anunciado por la derecha y la ultraderecha política, mediática y, en menor medida, económica. Ni recesión, ni hundimiento de la economía, ni presupuestos generales del estado “irreales” por “estar basados en un crecimiento que no se producirá”.

Esto último, un mantra que PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos, han repetido infatigablemente durante todas y cada una de las intervenciones en todas y cada una de las comisiones parlamentarias en las que las diputadas y los diputados discutimos, cada otoño, las cuentas del próximo año impulsadas por el Gobierno.

Fue tanta la insistencia derechista en sus predicciones económicas catastrofistas, pusieron tal cantidad de carne en el asador, que incluso hay algún mal pensado que podría afirmar que llegaron a desear que a España y a sus gentes, a todas y todos nosotros, nos fuese mal. “Que caiga España, que ya la levantaremos”. Pero que caiga primero y así trincamos el poder mediante el sufrimiento y el hartazgo ciudadano. Sin duda, una estrategia socialmente cruel y políticamente anti-patriota, pero también fracasada.

España no ha caído porque tiene un Gobierno que dedica su tiempo a hacer políticas para amortiguar el golpe del momento y combatir las desigualdades. Y sí, nuestra economía es más fuerte de lo que a muchos les hubiera gustado. Uno de esos muchos, el presidente y presunto líder del Partido Popular: Alberto Núñez Feijoó, que lo fio todo a dos falsas percepciones: su presunto perfil de moderado y de solvente, que duró poco más de media hora, y a la hecatombe económica que no llegó.

"La lista más votada, siempre que sea del PP; ningún político dirigiendo el CIS, excepto si es del PP; la dignificación de las instituciones, excepto cuando las bloquea el PP"

Mal negocio. Y como si eres del PP en estos momentos es difícil hablar de economía, han empezado a obviarla e intentar poner en el foco otros debates. Y, por favor no reírse, pero con la misma habilidad y credibilidad: ninguna. Veamos algunos ejemplos: la lista más votada, siempre que sea del PP; ningún político dirigiendo el CIS, excepto si es del PP; la dignificación de las instituciones, excepto cuando las bloquea el PP, o la defensa de la Constitución, excepto de aquellos artículos que no le gustan al PP.

No tengo muy claro a qué tipo de personas van dirigidos estos argumentarios tan fácilmente desmontables, pero lo que sí parece verse con claridad es que “el moderado” no da ni una y que su popularidad sigue en caída libre mientras los resultados y pronósticos para nuestro país no dejan de mejorar.

Quizás los mismos asesores de Feijoó que le propusieron criticar al Gobierno por “forrarse” por impuestos que en realidad cobran las Comunidades Autónomas, retomar la antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda que, según él, retiró Zapatero, aunque quien lo hizo fue Rajoy en 2013, o afirmar que Portugal tiene seis puntos menos de presión fiscal vía IRPF cuando en realidad en nuestro país es del 11,7%, mientras nuestros vecinos la tienen en el 15,2%, son los mismos que le aseguraron que repetir su estrategia para alcanzar la presidencia de la Xunta de Galicia podría reproducirse como fórmula de éxito en el conjunto de España para hacerse con la Moncloa.

"Nunca nos cuenta con qué apoyos pretende gobernar España. Lo que sí sabemos, viendo su primera coalición con Vox en Castilla y León, es a qué precio"

Entre tanta pifia por insolvencia e intoxicación por mala fe, hay algo de lo que quizás no se habla lo suficiente y que en cierta medida puede explicar una parte de los bandazos y nervios en el PP: ni en la mejor de las encuestas podrían gobernar España sin vicepresidencia y ministerios para Vox.

Al señor Feijoó le resulta muy fácil hablar de con quienes pactamos los socialistas, aunque casi nunca hablan de para quienes pactamos. En cambio, nunca nos cuenta con qué apoyos pretende gobernar España. Lo que sí sabemos, viendo su primera coalición con Vox en Castilla y León, es a qué precio.