El director de la OMS se posiciona tras el anuncio de Sánchez que tanto ha dado que hablar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el protagonista de la semana a nivel político casi en todo el mundo gracias al anuncio que hizo durante su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se ha celebrado en Dubái, de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Según explicó, las medidas que adoptará su Ejecutivo van a pasar, además de por impedir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, por perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio", llegó a asegurar Sánchez.

Las reacciones a nivel internacional no han cesado y a su encontronazo con figuras como Elon Musk y Pavel Durov, presidentes de X y Telegram respectivamente, se ha sumado el apoyo de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El apoyo de Adhanom Ghebreyesus

Adhanom Ghebreyesus, ha compartido su intervención en X y ha defendido su planteamiento y la postura que tiene el Gobierno español para este asunto.

El médico e inmunólogo eritreo, al frente de la OMS desde 2017, ha asegurado "estar de acuerdo" con Sánchez en "la regulación y en una rendición de cuentas en las redes sociales". "Son importantes. Las plataformas deben diseñarse y gestionarse para proteger la seguridad y la salud de los niños", ha sentenciado

El director del organismo ha dado varios puntos que tienen que cumplir, en su opinión, estas plataformas para ser sanas y seguras.

Deben hacer cumplir los límites de edad reales.

Hay que frenar el diseño dañino y adictivo.

Tienen que ser transparentes sobre los algoritmos,

Deben cumplir con el deber de cuidar.

Se tienen que enfrentar una supervisión independiente.

"La evidencia muestra que los daños no solo tienen que ver con el uso, sino también con el diseño", ha concluido.

Además, ha hecho un "llamamiento a la industria de estas redes sociales" para que compartan datos con la comunidad científica con el objetivo de que entre todos se pueda "aprender y asesorar".

El mensaje del rector de Oxford

En medio de este debate que se ha originado ha tenido una gran relevancia la opinión del rector de la Universidad de Oxford, William Hague, que también es ex ministro de Exteriores durante el gobierno de coalición de David Cameron (2010-2014) y figura histórica del Partido Conservador británico.

Con un tuit y sin nombrar a Sánchez ni nada por el estilo, ha dejado clara la opinión que tiene de las redes sociales. "Las redes sociales se están volviendo incompatibles con un sistema democrático saludable", aseguró el también columnista del prestigioso diario The Times.