Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto cervecero señala tres cervezas sin alcohol "que tienes que probar sí o sí": están en casi todos los súper
Virales
Virales

Un experto cervecero señala tres cervezas sin alcohol "que tienes que probar sí o sí": están en casi todos los súper 

Si eres fan de las 'sin', esto es para ti. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un vaso de cerveza.
Un vaso de cerveza.Getty Images

La cerveza sin alcohol está de moda y en gran auge en España. Uno de cada cuatro españoles la consume ya de manera habitual, según los datos de Cerveceros de España, y el producto lleva años de crecimiento: en 2024 subió un 4%, en 2023 un 3,5% y en 2022 un 11%. 

No es de extrañar, pues, que los fabricantes se hayan volcado en incrementar la gama de productos sin alcohol con fórmulas como la 0,0 tostada; las radler, las 0,0 sin filtrar o las clásicas 'sin' de toda la vida. Un gran despliegue para atender la creciente demanda. 

Pero, quienes quieran una experiencia premium sin alcohol, tienen a su disposición las versiones 'sin' de cervezas de lo más populares y que se pueden comprar en muchos hipermercados.

Las tres 'sin' premium 

Hay tres, en concreto, que el usuario de TikTok Cervecero Miguel, que es beer sommelier, recomienda especialmente:

  • Guinness 0,0. "La cerveza negra más famosa del mundo no ha hecho una 0,0 cualquiera: mantiene el perfil clásico de la Guinness original, el mismo color, la misma sensación, la misma espuma con nitrógeno y, por lo tanto, la misma experiencia", afirma antes de subrayar: "Si eres fan de esta birra, te aseguro que no te va a decepcionar". 
  • Franziskaner sin alcohol: "Una de las cervezas de trigo más antiguas y populares de Alemania. Esta versión sin alcohol mantiene la turbidez tan característica de esta cerveza. Quizá sí sabe más a cereal que su variante con alcohol, pero la experiencia de beberte una cerveza de trigo está más que asegurada". 
  • Clausthaler: "Probablemente, más pionera del mundo en hacer cervezas sin alcohol. Nació en Alemania en los años 70 y desde entonces apostó por hacer cerveza sin alcohol de verdad, no refrescos con sabor a cerveza. Durante años fue la referencia absoluta en Europa cuando nadie se atrevía con este tipo de bebidas". 
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales