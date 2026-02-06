Un experto cervecero señala tres cervezas sin alcohol "que tienes que probar sí o sí": están en casi todos los súper
Si eres fan de las 'sin', esto es para ti.
La cerveza sin alcohol está de moda y en gran auge en España. Uno de cada cuatro españoles la consume ya de manera habitual, según los datos de Cerveceros de España, y el producto lleva años de crecimiento: en 2024 subió un 4%, en 2023 un 3,5% y en 2022 un 11%.
No es de extrañar, pues, que los fabricantes se hayan volcado en incrementar la gama de productos sin alcohol con fórmulas como la 0,0 tostada; las radler, las 0,0 sin filtrar o las clásicas 'sin' de toda la vida. Un gran despliegue para atender la creciente demanda.
Pero, quienes quieran una experiencia premium sin alcohol, tienen a su disposición las versiones 'sin' de cervezas de lo más populares y que se pueden comprar en muchos hipermercados.
Las tres 'sin' premium
Hay tres, en concreto, que el usuario de TikTok Cervecero Miguel, que es beer sommelier, recomienda especialmente:
- Guinness 0,0. "La cerveza negra más famosa del mundo no ha hecho una 0,0 cualquiera: mantiene el perfil clásico de la Guinness original, el mismo color, la misma sensación, la misma espuma con nitrógeno y, por lo tanto, la misma experiencia", afirma antes de subrayar: "Si eres fan de esta birra, te aseguro que no te va a decepcionar".
- Franziskaner sin alcohol: "Una de las cervezas de trigo más antiguas y populares de Alemania. Esta versión sin alcohol mantiene la turbidez tan característica de esta cerveza. Quizá sí sabe más a cereal que su variante con alcohol, pero la experiencia de beberte una cerveza de trigo está más que asegurada".
- Clausthaler: "Probablemente, más pionera del mundo en hacer cervezas sin alcohol. Nació en Alemania en los años 70 y desde entonces apostó por hacer cerveza sin alcohol de verdad, no refrescos con sabor a cerveza. Durante años fue la referencia absoluta en Europa cuando nadie se atrevía con este tipo de bebidas".