Una farmacéutica experta en dermocosmética analiza el último sérum viral de Mercadona y recomienda leer la letra pequeña del producto

Mercadona no solo se ha ganado un hueco de las despensas de muchas personas por sus productos de alimentación, sino que también se ha posicionado como una alternativa cosmética con opciones asequibles que, para ciertas necesidades, funcionan bien.

Desde hace unos años, la cadena de supermercados ha conseguido ganar adeptos a través de Deliplus con sus dupes o imitaciones de cosméticos de alta gama con formulaciones similares. Es el caso del sérum iluminador con 15% de vitamina C, una de sus últimas novedades, que para algunas usuarias es parecido al Phloretin CF SkinCeuticals.

La primera diferencia que salta a la vista es el precio ya que mientras el sérum de Mercadona cuesta siete euros, el cosmético de SkinCeuticals asciende a 186 euros. Sin embargo, según la farmacéutica experta en dermocosmética Carmen Padilla, conviene leer la letra pequeña de ambos productos antes de comprarse el sérum de Deliplus y esperar que haga el mismo efecto que el Phloretin CF.

Según la experta, ambos productos comparten "la misma idea pero con distinta filosofía". En el caso del sérum iluminador de Deliplus, el producto promete "prevenir el envejecimiento, estimular la síntesis de colágeno y elastina, unificar el tono y aportar luminosidad". Para esto, explica Padilla, ha intentando replicar "la arquitectura antioxidante" del producto de SkinCeuticals, aunque con varias diferencias importantes.

La farmacéutica destaca que ambos utilizan vitamina C, phloretin, ácido ferúlico y vitamina E, pero Padilla recalca que la potencia no es la misma, ya que es mucho menor en el caso del sérum de Mercadona. ¿La razón? El cosmético de SkinCeuticals utiliza vitamina C pura, mientras que la versión de Deliplus utiliza derivados "menos potentes, menos irritantes y con menos evidencia".

Además, la farmacéutica también señala que el Phloretin CF tiene una fórmula sencilla muy enfocada a tratar estas necesidades de la piel en profundidad, mientras que el iluminador de Mercadona incluye más ingredientes como "siliconas, mica, aceites esenciales y perfume" que están diseñados para "gustar al momento".

De esta manera, Padilla advierte de que no se trata para nada del mismo producto ni se pueden esperar los mismos resultados, aunque considera que es una opción "interesante" por el precio que tiene.