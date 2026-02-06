Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una farmacéutica experta en dermocosmética analiza el último sérum viral de Mercadona y recomienda leer la letra pequeña del producto
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Una farmacéutica experta en dermocosmética analiza el último sérum viral de Mercadona y recomienda leer la letra pequeña del producto

Carmen Padilla ha comparado el cosmético con el Phloretin C de SkinCeuticals.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Un sérum de vitamina C
Un sérum de vitamina CGetty Images

Mercadona no solo se ha ganado un hueco de las despensas de muchas personas por sus productos de alimentación, sino que también se ha posicionado como una alternativa cosmética con opciones asequibles que, para ciertas necesidades, funcionan bien. 

Desde hace unos años, la cadena de supermercados ha conseguido ganar adeptos a través de Deliplus con sus dupes o imitaciones de cosméticos de alta gama con formulaciones similares. Es el caso del sérum iluminador con 15% de vitamina C, una de sus últimas novedades, que para algunas usuarias es parecido al Phloretin CF SkinCeuticals. 

La primera diferencia que salta a la vista es el precio ya que mientras el sérum de Mercadona cuesta siete euros, el cosmético de SkinCeuticals asciende a 186 euros. Sin embargo, según la farmacéutica experta en dermocosmética Carmen Padilla, conviene leer la letra pequeña de ambos productos antes de comprarse el sérum de Deliplus y esperar que haga el mismo efecto que el Phloretin CF. 

Según la experta, ambos productos comparten "la misma idea pero con distinta filosofía". En el caso del sérum iluminador de Deliplus, el producto promete "prevenir el envejecimiento, estimular la síntesis de colágeno y elastina, unificar el tono y aportar luminosidad". Para esto, explica Padilla, ha intentando replicar "la arquitectura antioxidante" del producto de SkinCeuticals, aunque con varias diferencias importantes. 

La farmacéutica destaca que ambos utilizan vitamina C, phloretin, ácido ferúlico y vitamina E, pero Padilla recalca que la potencia no es la misma, ya que es mucho menor en el caso del sérum de Mercadona. ¿La razón? El cosmético de SkinCeuticals utiliza vitamina C pura, mientras que la versión de Deliplus utiliza derivados "menos potentes, menos irritantes y con menos evidencia".

Además, la farmacéutica también señala que el Phloretin CF tiene una fórmula sencilla muy enfocada a tratar estas necesidades de la piel en profundidad, mientras que el iluminador de Mercadona incluye más ingredientes como "siliconas, mica, aceites esenciales y perfume" que están diseñados para "gustar al momento". 

De esta manera, Padilla advierte de que no se trata para nada del mismo producto ni se pueden esperar los mismos resultados, aunque considera que es una opción "interesante" por el precio que tiene. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO