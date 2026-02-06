Adiós a la plata: la mayor empresa de diamantes del mundo cambia de metal precioso ante la subida de precios

La plata está por las nubes. Es una de las novedades del mercado que lleva protagonizando los últimos meses junto al oro. En ese sentido, Pandora, una de las marcas de joyería más reconocidas en el mundo se ha visto afectada por este incremento de los precios. Para que se hagan una idea, la marca compra hasta 300 millones de toneladas de plata al año, algo que la empresa se ha visto obligada a considerar ante la situación.

Ahora, la joyería se plantea controlar los costes de producción fabricando más pulseras con platino que, aunque también tiene un alto precio, se reduce considerablemente el daño en el bolsillo. A 80 dólares la onza, la plata se mantiene en un precio mayor al doble al de hace un año. De hecho, este incremento supera al del oro que también ha subido pero de forma menos pronunciada a la plata.

Nueva línea de la marca

Pandora se caracteriza por ser una joyería que, pese a sus materiales de calidad, es una opción que se pueden permitir muchos más clientes que otras marcas de renombre. "Lujo asequible", es como se califican, de hecho. Sin embargo, debido a estas fluctuaciones de mercado la marca ha tenido que revisar de arriba a abajo su modelo de negocio.

Es por ello que la marca ha anunciado que lanzará una línea de productos bañados en platino para reducir la dependencia de la plata y poder seguir ofreciendo productos de calidad sin subir los precios por la subida del mercado.

El platino, por otro lado, es un material que también se ha visto inflado por el incremento del mercado en este último año. En total, esta subida alcanza el 3% del precio original, lo que suponen unos 2.100 dólares por onza.

"Es muy arriesgado para cualquier empresa depender —tan fuertemente— del precio de una materia prima", ha asegurado la directora ejecutiva de Pandora, Berta de Pablos-Barbier, en una entrevista asegurando que la situación de la plata había provocado un efecto considerable a las ganancias de la empresa.

Resultados, caída y aranceles

En el informe de resultados de la compañía se apuntaba que las ventas se habían visto afectadas por la situación del mercado y por la desaceleración que padeció Estados Unidos a finales de 2025. Sin embargo, Pandora fue capaz de aumentar los ingresos a 5.100 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 2% en términos comparables.

El mercado también se está viendo afectado por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que la empresa fabrica sus joyas en Tailandia y tiene gran parte de las ventas al otro lado del charco. A principios del año pasado, Pandora vio incrementados sus beneficios por la adquisición de diamantes cultivados en laboratorio.

Sin embargo, las acciones de la empresa han perdido la mitad de su valor por las decisiones del dirigente estadounidense. Precisamente Tailandia ha sido castigado con unos aranceles de hasta el 20% en sus productos. Las acciones de Pandora siguen cayendo y el precio de la plata supone un peligro extremo para conservar el modelo de negocio. Es por ello que se aferra al platino como un sustituto que pueda suponer un cambio de tornas en la dirección que ha adquirido la empresa en los últimos meses.

"Los consumidores realmente obtendrán un producto superior con un metal precioso de alta calidad que es mejor para su uso diario y a precios accesibles", ha asegurado la directora de la compañía para poner en valor que el platino sigue siendo un metal de excelente calidad y que incluso en algunos aspectos puede llegar a superar a la plata.

Ahora y con el inicio de 2026, Pandora mira con expectación las fluctuaciones del mercado para ver si esta decisión puede amortiguar la caída que llevan padeciendo desde hace meses.