Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un economista ruso sentencia sobre el reinado de Putin: "La muerte es la forma más económicamente rentable de vida"
Global
Global

Un economista ruso sentencia sobre el reinado de Putin: "La muerte es la forma más económicamente rentable de vida"

Explica cuáles son las 'ventajas' de morir en combate para la familia de un militar. Asegura que en muchas ocasiones al inicio del conflicto muchos soldados lo hacían casi a propósito.

Javier Hernández
Javier Hernández
Funeral a varios militares rusos con Putin presente
Funeral a varios militares rusos con Putin presenteContributor#8523328

Morir en la Rusia de Vladimir Putin no es solo una tragedia personal. Es, también, una operación económica sorprendentemente rentable. Esa es la tesis brutal que plantea el economista ruso Vladislav Inozemtsev al analizar el modelo que sostiene hoy al Estado ruso: un sistema en el que la guerra no solo se libra en el frente, sino también en las cuentas bancarias de las familias que reciben compensaciones por los caídos.

En muchas regiones del país, explica Inozemtsev, un hombre que se alista, combate durante un año y muere genera para su familia una suma que jamás habría logrado reunir trabajando durante décadas. No se trata de una anomalía ni de un efecto colateral de la guerra, sino de un diseño consciente. En palabras del economista, Rusia ha entrado de lleno en una "economía de la muerte", donde el sacrificio humano actúa como motor de consumo, cohesión social y estabilidad política.

La guerra como modelo económico

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el Kremlin ha perfeccionado un sistema basado en incentivos financieros extraordinarios para quienes aceptan ir al frente. Lejos de la movilización forzosa -impopular y peligrosa para el régimen-, Putin ha optado por convertir la guerra en una oferta laboral.

El esquema funciona así:

  • Bonificación inmediata por firmar el contrato, que puede alcanzar varios millones de rublos
  • Salarios mensuales muy superiores a la media nacional, en algunos casos quintuplicándola
  • Indemnizaciones millonarias en caso de muerte o heridas graves, pagadas tanto por el Estado central como por gobiernos regionales
  • Beneficios adicionales: condonación de deudas, facilidades para vivienda y acceso prioritario a servicios públicos

A finales de 2023, el resultado era claro: la familia de un soldado fallecido podía recibir entre 16 y 17 millones de rublos, una cantidad inalcanzable para un trabajador medio incluso tras toda una vida laboral. En términos estrictamente económicos, morir se había convertido en una "decisión racional".

Un ejército de mercenarios… y de descartados

Este modelo no surge de la nada. Inozemtsev sitúa sus raíces en los años noventa, cuando el colapso de la URSS empobreció a amplias capas de la población y normalizó la violencia como vía de ascenso social. Putin, tras aprender de los fracasos militares en Chechenia, entendió que pagar bien a los combatientes era más eficaz que imponer el servicio obligatorio.

La guerra de Ucrania acelera ese proceso y lo lleva a una nueva escala. El ejército ruso actual se nutre, en gran medida, de:

  • Hombres de edad avanzada para estándares militares
  • Personas con problemas de salud o antecedentes penales
  • Desempleados crónicos o trabajadores sin cualificación
  • Individuos endeudados o en situación de exclusión social

Para Inozemtsev, el Kremlin ha convertido el ejército en un vertedero social: un lugar donde se depositan los "indeseables· del mercado laboral. Su desaparición física no daña la economía productiva; al contrario, la refuerza al inyectar dinero en regiones pobres y reducir tensiones internas.

La estabilidad de Putin se compra con contratos

La gran ventaja política de esta "economía de la muerte" es que evita una movilización general. Mientras la guerra se libre con voluntarios bien pagados, el ciudadano medio puede seguir con su vida sin miedo a ser enviado al frente. La rutina bélica, normalizada y distante, fortalece al régimen.

Pero este equilibrio tiene una trampa. Putin puede financiar el sistema hoy -el gasto ronda el 2% del PIB-, pero el verdadero problema llegará cuando la guerra termine. Miles de veteranos traumatizados, acostumbrados a salarios imposibles en la vida civil, volverán a una sociedad que no puede absorberlos.

El precio cultural de glorificar la muerte

Más allá de la economía, Inozemtsev alerta del impacto moral y cultural. El soldado mercenario corre el riesgo de convertirse en un modelo social, igual que los gánsteres de los años noventa. Monumentos, películas, museos y propaganda escolar glorifican el sacrificio bélico hasta convertir la muerte en un comportamiento aceptable, incluso deseable.

El Kremlin ha tardado décadas en diluir la cultura criminal del pasado. Ahora, con la guerra como epicentro del relato nacional, corre el riesgo de reconstruirla bajo otro nombre. Porque cuando un Estado enseña que morir paga mejor que vivir, el problema ya no es solo económico. Es civilizatorio.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global