Adiós a la fregona tradicional tal y como la conoces: Vileda tiene la sustituta definitiva

Después de probarla no querrás usar otra vez una fregona.

Fregar el suelo suele ser una de esas tareas que se van posponiendo y posponiendo hasta que no queda más remedio. Esta tarea requiere demasiada preparación y esfuerzo y, seamos sinceros, cuando acabas tampoco notas que el esfuerzo haya valido la pena. Pero ¿y si te dijera que hay un producto más eficiente, que limpia mejor y que dejarás de necesitar tener un armario lleno de productos que apenas sabes para qué sirven, lo querrías en tu casa?

La Vileda Steam PLUS es una mopa eléctrica a vapor que te hará la limpieza de suelos más cómoda y rápida.

Listo para limpiar en 15 segundos. Amazon.

Limpia de manera profunda, sin químicos y sin parones

No necesitarás ni productos químicos ni complicaciones excesivas. En cuanto la pruebes, no querrás volver a usar una fregona en tu vida. Funciona a vapor, limpia todo tipo de suelos y alfombras con solo agua y elimina hasta el 99,9 % de bacterias y virus. Lo más llamativo de esta mopa es que no necesita productos extra; En lugar de añadir detergentes, simplemente llenas el depósito, enchufas el aparato y, en unos 15 segundos, ya está lista para empezar a usarse. Además, su depósito de agua tiene capacidad para 400 ml, lo que nos permite limpiar hasta 28 minutos seguidos sin necesidad de parar a rellenar.

Ideal para esquinas y espacios pequeños. Amazon.

Perfecta para rincones y huecos difíciles

Una de las cosas más frustrantes de fregar es intentar llegar a las esquinas o meterse debajo de los muebles sin mover todo el salón. Aquí es donde el diseño triangular del cabezal marca la diferencia, piensa en la zona detrás del váter, o el hueco bajo la mesa del comedor, o esa esquina al lado del escritorio, y lo difícil que es llegar a ellas sin dejarte la espalda o revolver toda la casa A partir de ahora con esta mopa eléctrica te será facilísimo alcanzar esos lugares que antes veías como imposibles.

Diseñada para ser ligera y ocupar poco espacio

Otro punto a favor es que la mopa es lo suficientemente alta (122 cm) para no hacer grandes esfuerzos a la hora de limpiar, pero se puede hacer más compacta. Cuando terminas de usarla, puedes desmontar el mango y engancharlo a la parte trasera, haciendo que la mopa ocupe la mitad de su tamaño (70 x 27 x 24 cm), lo que es perfecto para guardarla en un armario con una altura inferior a los 80 cm.

3 niveles de intensidad. Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Siempre utiliza la misma potencia para limpiar el suelo?

No, esta mopa eléctrica cuenta con 3 configuraciones diferentes que permiten cambiar la intensidad en función del tipo de suelo que quieras limpiar.

¿Se pueden lavar las almohadillas?

Sí, las almohadillas de microfibra se pueden lavar a máquina a 60° y reutilizar muchas veces.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de junio de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.