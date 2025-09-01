Ni persianas ni cortinas: llegan los aislantes térmicos de moda con opciones para todo tipo de bolsillos y necesidades

Cuando llega el verano y el sol golpea con fuerza los cristales de casa, todos buscamos alguna forma de mantener el fresco dentro sin gastar una fortuna en aire acondicionado. Y cuando llega el invierno, buscamos lo mismo, pero al revés. La premisa siempre es la misma: gastar menos y vivir lo más cómodamente posible. Las soluciones tradicionales suelen ser bajar las persianas o cerrar las cortinas, pero hay una alternativa que cada vez se ve más en casas modernas y pisos pequeños, que, además de ser efectiva, también es mucho más estética.

Un estor enrollable opaco es una solución pensada para bloquear completamente la entrada de luz y ayudar a mantener una temperatura dentro de casa. Este modelo es de color blanco y tiene un tamaño de 100 x 230 cm.

100% poliester Amazon.

Se instala fácilmente en pocos minutos

Si no eres muy manitas y sueles dejar siempre para después cualquier tarea de la casa, colocar este estor no será un dolor de cabeza porque ya viene premontado. Lo único que tienes que hacer es colocar y fijar los anclajes a la pared o al techo. No necesitas herramientas raras ni encontrar en qué hueco van las piezas sueltas dentro de la caja. En menos de lo que te imaginas, tienes el estor colocado y funcionando.

Muy fácil de instalar. aMAZON.

Un aislante térmico que se adapta a cualquier estación del año

Aunque no lo parezca, un estor como este puede marcar la diferencia en la temperatura de una habitación. En verano ayuda a que no entre el calor y, en invierno, hace de barrera para retener el calor de la calefacción. Está fabricado con un tejido grueso de poliéster 100 %, ayudando a no dejar entrar el sol ni permitiendo que se escape el calor. No es que sustituya a un sistema de calefacción o aire acondicionado, pero sí puede ayudarte a usarlos menos.

Oscuridad total cada vez que la necesites

La opacidad no es solo buena para mantener la temperatura dentro de casa, también es una excelente aliada contra la luz. Si trabajas de noche y necesitas dormir durante el día, o si simplemente te gusta ver películas sin reflejos molestos en la pantalla causados por la luz que entra por la ventana, es una gran opción.

97 x 225 cm. aMAZON.

