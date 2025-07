Ni velas ni guirnaldas de luz: Ikea tiene tu aliada perfecta y personalizable para las noches de verano

Cuando llega el buen tiempo, todo lo que solíamos hacer en el interior de casa se traslada al exterior en la medida de lo posible. Las cenas en la terraza, tomar algo después de esa cena en el porche o jugar horas y horas a las cartas con tu familia o amigos. Cuando cae el sol, tan solo necesitamos una luz que nos permita seguir disfrutando de la noche en el mismo lugar sin tener que trasladarnos al interior de casa en busca de luz porque no vemos nada. Las velas quedan bonitas, pero, si somos realistas, son poco funcionales, y las guirnaldas, como no tengas un enchufe a mano, no te sirven para nada.

Esta lámpara portátil de Ikea es una solución perfecta, que cuesta menos de 10 euros, para estas noches de verano en las que necesitas que la luz se adapte al momento y al lugar.

Lámpara portátil. Ikea.

Una lámpara que permite personalizar la intensidad y el color de la luz

Con esta lámpara podrás ajustar no solo la intensidad (dos niveles distintos), sino que también podrás personalizar el color de la luz para que se adapte al momento y al entorno. Basta con un toque en el botón de la base para cambiar el ambiente en segundos. Además, si te gusta mantenerla siempre igual, no te preocupes: no hace falta que recuerdes qué modo pusiste la última vez, al encenderla de nuevo mantendrá el mismo color y la misma intensidad.

Las pilas se cargan directamente desde la lámpara. Ikea.

Una lámpara que no depende de enchufes

Sin duda, lo mejor de esta lámpara es que va a ser útil allá donde la necesites. No necesitas enchufes ni alargadores, porque funciona con pilas recargables (no están incluidas en la caja). Si tienes una zona del jardín sin iluminación, o si simplemente quieres llevártela de una habitación a otra, lo haces y listo. Ocupa poco, es ligera y su diseño es minimalista y funcional. Y lo mejor es que las pilas se recargan directamente desde la lámpara con un cable USB-C que viene incluido en la caja.

Está pensada para largas noches de verano

A veces necesitas una luz cálida y tenue para leer un rato por la noche antes de ir a la cama, y otras necesitas que la luz sea más intensa para ver lo que tienes en el plato durante una cena con amigos. A máxima intensidad, aguanta unas ocho horas encendida, pero si pones la luz con una intensidad baja, te puede durar encendida hasta 24 horas. Es ideal para esas noches que se alargan más de la cuenta.

Color de la luz personalizable. Ikea.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de julio de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.