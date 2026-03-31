Romana Kofler, oficial de defensa planetaria de la ONU: "Habíamos entrenado con simulaciones, pero esto era real. La adrenalina se disparó"

Romana Kofler, una de las responsables de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU

No hay dos trabajos iguales, pero posiblemente el de Aarti Holla-Maini sea incluso más especial. La responsable de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU (UNOOSA, por sus siglas en inglés) es la persona responsable de detectar y avisar ante un posible impacto planetario.

Sus funciones son múltiples, pero llegada la hora, suya es la competencia de avisar al secretario general de Naciones Unidas, actualmente António Guterres, para que este reenvíe el S.O.S. a los 193 países que forman la ONU.

Suena apocalíptico y ciertamente remoto, pero hace un año por un momento pareció mucho más inminente. Lo explica la propia responsable de la oficina de la ONU, en un reportaje de The Guardian. Pero entonces no estaba sola.

Junto a ella trabaja Romana Kofler, responsable del programa. Ella es la primera persona de contacto para la ingente misión de la 'defensa planetaria' y tal es su relevancia que hasta un asteroide del cinturón de asteroides lleva su nombre.

La propia protagonista reconoce que la realidad superó cualquier expectativa teórica. "Nos habíamos preparado con simulaciones, pero esto era real. La adrenalina se disparó", recuerda del momento.

También rememora bien cómo procedió. Inmediatamente dio parte de los acontecimientos a Holla-Maini y entre ambas redactaron el mensaje de 'aviso' a la secretaría general de Naciones Unidas.

"Fuimos muy rápidos en preparar los borradores. Así que esta fue la primera prueba en tiempo real de una respuesta internacional", añade su 'jefa', Aarti Holla-Maini.

El motivo de la urgencia no era otro que el asteroide 2024 YR4, detectado el 27 de diciembre de 2024 por un telescopio robotico en Chile. Inicialmente fue una roca remota que viajaba a gran velocidad, algo nada excepcional en el espacio, pero a medida que se acercaba, la amenaza se fue concretando.

La probabilidad de impacto de este asteroide con la Tierra fue creciendo por semanas, llegando a algo más de un 1% para 2032. El porcentaje y el tamaño de la roca obligaron a UNOOSA a actuar por primera vez desde que Naciones Unidas estableción una colaboración internacional de defensa planetaria en 2013.

Pese a las muy remotas posibilidades de que hubiera impacto, de ocurrir este podría liberar una energía comparable a cientos de veces la potencia de la bomba de Hiroshima . Podría arrasar una ciudad, o incluso una región entera.

Obviamente, nadie dudó de que había que actuar, aunque poco tiempo después y tras nuevos cálculos, la agencia y otras entidades aeroespaciales hicieron respirar al mundo al certificar que el riesgo se había esfumado por una desviación del asteroide.