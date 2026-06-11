Otra noche de furia en Belfast: los ultras agitan la calle contra los inmigrantes

La policía de Belfast ha tenido que utilizar esta noche hasta cañones de agua contra los manifestantes en las calles de la capital de Irlanda del Norte, sobre todo simpatizantes de derecha extrema que prendieron pequeños incendios y arrojaron ladrillos, piedras y botellas a los agentes. Es una nueva noche de violencia por un brutal, tras un apuñalamiento en plena calle, viralizado y convertido en un grito radical contra los migrantes: el atacante era negro y el agresor blanco.

Los manifestantes, con el rostro cubierto con máscaras, arrancaron ladrillos de las paredes de las casas y destrozaron las aceras con mazos para arrojárselos a la policía antidisturbios. En un punto, la multitud incontrolable utilizó secciones de una valla desmantelada para refugiarse en la calle. Aún aún, la tensión fue algo menor que la noche previa.

Los enfrentamientos con la policía se produjeron varias horas después de que un hombre sudanés de 30 años compareciera ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato en un ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido y desencadenó violencia antiinmigrante.

Hadi Alodid, de 30 años, fue puesto en prisión preventiva ayer tras comparecer por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast, donde un detective declaró que Alodid cegó a Stephen Ogilvie del ojo izquierdo durante el ataque con cuchillo. También fue acusado de posesión ilegal de arma blanca y de amenazar de muerte a este técnico de radiología.

Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontraron a Alodid junto al hombre, armado con un cuchillo de cocina, según declaró el detective. Posteriormente, Alodid le dijo al personal del hospital: "He matado a alguien, no sé si está muerto", y añadió: "Los mataré a ustedes". Rechazó la representación legal a través de un intérprete de árabe y no se declaró culpable ni inocente.

Según la policía, Alodid entró en Irlanda del Norte procedente de la vecina República de Irlanda en 2023, solicitó asilo y se le concedió un permiso de residencia de cinco años.

La policía estaba preparada para más violencia después de que el martes unos hombres enmascarados incendiaran varias viviendas que creían que albergaban inmigrantes, quemaran contenedores de basura, prendieran fuego a un autobús de Belfast y arrojaran objetos a los agentes. Los bomberos rescataron a varias personas de casas en llamas y más de dos docenas de personas se quedaron sin hogar.

Anselme Shima, residente de Belfast originario del Congo, dijo haber visto humo de vehículos en llamas cerca de su casa. “Llevo casi diez años viviendo en mi calle, tengo una buena relación con mis vecinos, pero anoche fue terrible”, dijo. “No sabemos qué hacer. Tengo miedo. Al ver esto, me pregunto si seré la próxima víctima”, informa a AP.

Varias familias, una de ellas con un bebé o residentes de décadas en la zona, fueron rescatadas y trasladadas a comisarías para su seguridad, según informó Jon Boutcher, jefe de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. “No se trataba sólo de familias de minorías étnicas, sino de familias de todas las comunidades que se vieron envueltas en este comportamiento despreciable anoche”, declaró Boutcher a la BBC. “No hay absolutamente ninguna excusa para ello”.

Boutcher declaró que 200 agentes más patrullarían las calles el miércoles y que la policía de Irlanda del Norte (PSNI) solicitaría el apoyo de otras fuerzas policiales. Las compañías de autobuses y trenes de Belfast anunciaron que suspenderían sus servicios antes de lo previsto debido a las protestas anticipadas.

La humanidad

La familia de Ogilvie, en el lado contrario de la ultraderecha, hizo un llamamiento para que cesara la violencia y afirmó que los inmigrantes "hacen una contribución sumamente valiosa a nuestro país". “No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir a la gente ni para avivar la hostilidad”, dijo en un comunicado.

Políticos de ambos partidos del gobierno de coalición de Irlanda del Norte condenaron la violencia. La primera ministra Michelle O'Neill, del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, la calificó de "vandalismo". “Que grupos de hombres enmascarados incendien las casas de familias enteras es un acto de cobardía repugnante”, afirmó, según Reuters.

La viceprimera ministra Emma Little-Pengelly, del Partido Unionista Democrático, de tendencia probritánica, afirmó que "desquitarse con quienes no tuvieron nada que ver con las malas acciones de una persona es totalmente erróneo".

... y la manipulación

Mientras se aclara cómo avanza la salud del atacado, activistas de extrema derecha alentaron las protestas en línea, y la violencia callejera estalló a pesar de los llamamientos a la calma por parte de los políticos.

El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque con arma blanca calificándolo de "repugnante", pero afirmó que la violencia contra las personas por su origen no será tolerada. “Las escenas vividas anoche en Belfast fueron impactantes y completamente inaceptables”, declaró Starmer en X. “No hay justificación alguna para la violencia y el desorden que vimos amenazando a nuestras comunidades, ni para quienes los fomentaron, ya sea en internet o en cualquier otro lugar”.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los agitadores en las redes sociales, que "ayer habrían tenido dificultades para encontrar Belfast en un mapa", están "utilizando como arma" los miedos de la población local. “Si se expulsa a la gente de sus hogares basándose únicamente en el color de su piel, no hay otra forma de justificarlo: es racismo, y quienes actúan de mala fe deben dar un paso atrás”, declaró a la BBC.

Algunos grupos ya plantean interrogantes sobre la frontera irlandesa, dicen que el apuñalamiento debería dar pie a una revisión de la frontera abierta entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda.

Es un tema sumamente delicado. Permitir la libre circulación de personas es un pilar fundamental del proceso de paz que puso fin, en gran medida, a décadas de violencia conocidas como "Los Problemas". El conflicto, que involucró a militantes republicanos irlandeses y unionistas británicos y a las fuerzas de seguridad del Reino Unido, dejó casi 3600 muertos antes del acuerdo de paz de 1998.

Gran parte de la violencia del martes tuvo lugar en zonas obreras donde antiguos grupos paramilitares aún ejercen una considerable influencia en las calles.

La semana pasada, un caso aparte, el de un estudiante universitario que fue apuñalado mortalmente en Southampton, Inglaterra, en diciembre, fue aprovechado por activistas y el vicepresidente estadounidense JD Vance , quien culpó a la inmigración de la violencia, una idea rechazada por Starmer y otros políticos británicos.

Henry Nowak, que era blanco, fue asesinado por Vickrum Digwa, un sij que denunció falsamente ante la policía haber sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak. Cuando llegaron los agentes, inicialmente trataron al herido Nowak como sospechoso antes de percatarse de su lesión e intentar reanimarlo.

Digwa fue declarado culpable de asesinato y condenado la semana pasada a cadena perpetua con una pena mínima de 21 años. Una protesta por la muerte de Nowak se tornó violenta, y algunos manifestantes atacaron a la policía con sillas y piedras. Varias personas fueron acusadas de alteración del orden público.