Ayuso reacciona con dos palabras a la espectacular bendición de la Sagrada Familia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó a última hora de este miércoles con un sencillo "qué belleza" a la espectacular bendición que hizo el papa León XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo.

La celebración y el juego de luces, acompañado por música en todo momento, se culminó gracias a los drones con un homenaje en el cielo de la ciudad catalana al arquitecto Antoni Gaudí en el día del centenario de su muerte. El acto, además de estar presidido por el pontífice, también contó con los reyes y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Las reacciones a todo lo que sucedió tanto en el interior como en el exterior del templo han acaparado los focos de todo el mundo, que han vuelto a elogiar una celebración para los anales de la historia, tal y como ya sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1992.

"¡Qué belleza!", exclamó a través de su cuenta de X la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que también compartió un resumen de esa inauguración. Su tuit rápidamente comenzó a cosechar me gusta y ya ha superado los 6.000.

La bendición y las alabanzas del papa

El papa León XIV bendijo, esparciendo el agua bendita con el hisopo y usando el catalán y el castellano, la Torre de Jesús, la mayor de la Sagrada Familia y que con sus 172,5 metros de altura es el edificio religioso más alto de todo el mundo. El pontífice ensalzó durante la homilía a la Basílica como "un signo de unidad y de concordia".

"Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia", dijo León XIV sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí.