El momento 'tierra trágame' de una norteamericana que no sabe cuándo hay que dar dos besos en España

Una de las costumbre españolas que más sorprende a los extranjeros es la de dar dos besos cuando se conoce a alguien. Esta tradición empezó a cambiar durante la pandemia, por eso de contagiarse, pero poco a poco ha vuelto a implantarse en la sociedad.

Esta práctica es habitual en algunas partes de Europa y América Latina. En un artículo de La Vanguardia donde se explica el protocolo a seguir en función del país en cuestión se recoge que Inglaterra o en Alemania sólo se besa a la familia.

En Francia se da un solo beso, no dos como en España, y en países como Estados Unidos es muy raro que alguien dé dos besos a otro. Ya en lugares como Japón es imposible tocar a otra persona y mucho menos besarle cuando lo acabas de conocer.

En TikTok se ha hecho viral lo que le ha pasado a una norteamericana que lleva poco tiempo en España y que todavía no sabe muy bien cuándo tiene que dar dos besos o cuando simplemente tiene que decir gracias y marcharse.

La usuaria @spainwithkristi ha explicado que fue a un restaurante a cenar y que al irse, como no sabía cómo actuar, le dio dos besos al camarero, que se quedó sin palabras ante el ataque de cariño repentino de Kristi.

"Una cosa que no te dicen cuando te mudas a España es cuándo tienes que dar dos besos porque acabo de besar al camarero en el restaurante. Nadie te cuenta de cuándo tienes que hacerlo y ha quedado muy raro", ha dicho entre sus risas y las de su novio.

En los comentarios muchos se han partido de risa y otros camareros han contado anécdotas similares con otros clientes: "Trabajar de cara al público es una aventura nunca sabes el siguiente movimiento de un cliente".

"El camarero llegando a casa : qué cosa más rara me ha pasado hoy", "Ese pobre hombre trabajó rayado toda la noche" y "Cada quien deja la propina como quiere" son algunos de los mensajes que se han podido leer.