Andalucía reclama a la UME tras elevar a nivel 2 la emergencia por el fuego de Villanueva

Las llamas arden en las lomas llegando a Gibraleón (Huelva), tras el inicio de un incendio forestal en Villanueva de los Castillejos, el 9 de junio de 2026.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado esta noche la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la provincia de Huelva, tras elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía por el fuego de Villanueva de los Castillejos, por un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Tras una mañana de evolución favorable, las fuertes rachas de viento registradas por la tarde han reactivado con virulencia varios flancos, lo que ha motivado la solicitud de intervención del Ministerio de Defensa. Así lo anunció anoche en declaraciones a los medios de comunicación el Puesto de Mando Avanzado (PMU), el propio Sanz quien ha calificado de "compleja" la situación.

Según ha explicado "a mediodía la evolución era muy favorable y no existía foco del fuego que estuviera activo, sino puntos calientes", si bien, las condiciones cambiaron con la llegada de la tarde: "Esperábamos las horas peores a mediodía y la tarde, el riesgo era que una vez más el viento no nos ayudara y así ha sido y, lamentablemente, nos hemos ido al escenario más complejo, que es rachas de viento fortísimas; de hecho, mucho más fuertes, tal y como nos trasladan los operativos en la zona, de lo que aparece en cualquier tipo de previsión".

Sanz ha detallado que estas corrientes de aire "lo que han hecho no es hacer crecer el incendio de manera significativa, sino reavivar, reactivar focos que ya habíamos logrado avanzar".

En ese sentido, ha especificado que "las reactivaciones han sido del frente izquierdo, en cola y cabeza, con alta intensidad, que han estado reactivando de mitad del flanco izquierdo hacia la cabeza", registrándose también un "potencial del incendio muy importante también hacia el norte, más reducido hacia el sur".

El principal temor de los técnicos radica en el pronóstico meteorológico para las próximas horas: "Se nos avecina mañana (por hoy) una situación, que puede complicarse, de un cambio de viento que se anuncia puede ocurrir sobre las 11-12 de la mañana".

"El peligro estriba en pasar del viento del noroeste a sureste" lo que implicaría "una complicación" ya que "lo que hoy es cola se puede convertir en cabeza y a partir de ahí podría extenderse hacia arriba", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado, que si el frente avanza "con rachas de viento que puedan ser como las que hemos tenido de más de 40 km/hora, sería volver atrás en el incendio y caer en situaciones como las que vivimos al principio del mismo, pero en situación contraria".

Ante esta amenaza, la estrategia de los mandos de la extinción se concentra en un despliegue masivo durante la noche, considerado el periodo clave para anticiparse al cambio de viento.

La elevación a Nivel 2 permitirá la incorporación inmediata de la UME, que sumará a las tareas nocturnas maquinaria pesada (bulldozers), autobombas y nodrizas, además de especialistas en la técnica de fuego técnico y quemas ensanchadas.

"Es mejor prevenir"

"Ante eso es mejor tomar decisiones y es mejor prevenir y es mejor actuar porque la clave no está solo en lo que hagamos mañana con los medios aéreos o el trabajo de los bomberos, la importancia lo tiene el trabajo técnico que podemos hacer con maquinaria, con estrategias de fuego técnico y con intervenciones", ha aseverado.

El objetivo es contar con "refuerzos de intervenciones en zonas que no son estrictamente urbanas, pero que se acercan a zonas urbanas" para poder dedicar a los bomberos forestales a "tareas de trabajo más técnico que prevean sobre toda la situación de mañana".

"Que el incendio mañana no se nos complique depende de lo que hagamos esta noche también", ha dicho; hasta el momento, el dispositivo ha movilizado a 344 profesionales de distintos cuerpos, incluyendo 245 bomberos forestales del INFOCA, 92 vehículos y más de 25 medios aéreos que han operado hasta la caída del sol.

Asimismo, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y de la capital se encuentran realizando constantes relevos en las zonas calientes. Debido a la proximidad del humo y las llamas, las autoridades mantienen corta la carretera nacional N-431.

Cien personas evacuadas

En cuanto a la afección a la población, unas 100 personas continuarán evacuadas y pasarán la noche fuera de sus hogares. Por el contrario, un grupo de 22 temporeros que permanecían alojados provisionalmente en el pabellón polideportivo de San Bartolomé de la Torre ya han podido regresar a sus viviendas, al igual que parte de los vecinos desalojados en la zona de la Venta de los Cazadores, sumando un total de 250 personas ya realojadas.

El consejero ha concluido agradeciendo la «espectacular» labor de los operativos, la ayuda ofrecida por Extremadura y la estrecha coordinación mantenida "desde el minuto uno" con la Subdelegación del Gobierno en Huelva y los alcaldes de los municipios afectados de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.