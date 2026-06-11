Lo que ocurre cuando Pedro Sánchez llega a la Sagrada Familia genera runrún por España

BARCELONA, 10/06/2026.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez asisten a la misa oficiada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia.

Mucho se ha comentado lo vivido este miércoles en Barcelona. Tras su paso por Madrid, el papa León XIV acudió a la ciudad condal para oficiar una misa por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Familia.

A esta misa solemne han asistido 8.000 personas —la mitad dentro de la basílica y la otra en el exterior—, entre las que figuran las principales autoridades de España, de Cataluña y de Barcelona.

Los reyes de España, el presidente del Gobierno junto a su esposa, Begoña Gómez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.

Muy llamativo ha sido lo que ha ocurrido a la llegada del presidente del Gobierno a Barcelona, que ha recibido muestras de cariño públicas, algo que no suele suceder cuando, por ejemplo, tiene algún acto en Madrid, donde suele ser insultado.

En un vídeo que se ha viralizado en X se puede ver cómo Pedro Sánchez y a su mujer saludan a buena parte de los miembros de la Iglesia allí presentes, algo que ha servido para que haya parte de los tuiteros que saquen pecho por ello.

"Increíble el cariño que Pedro Sánchez ha recibido de la Iglesia en la Sagrada Familia. Dicen que Pedro no puede pisar la calle y acaba de reventar a la derecha", dice el usuario que ha compartido el vídeo.

Para muchos el problema está en Madrid y algunos de sus ciudadanos: "El problema, querido Watson, es Madrid, Madrid D.F. El odio que le tienen un día se estudiará en los libros de historia".

Además, la puesta en escena de la Sagrada Familia, con un espectáculo increíble, ha provocado cientos de comparaciones con lo vivido en Madrid con dos shows en Ifema y en el Bernabéu que muchos han catalogado de "cutres".