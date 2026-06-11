Mueren dos personas y hay 24 heridos en un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf (Mallorca)

Al menos dos personas han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca). Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados —dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases— cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García, de Magaluf.

En una popular zona de ocio

Cabe señalar que el incendio ha tenido lugar en el número 15 de la mencionada calle Martín Ros García. Esta área se corresponde con una de las más populares zonas de ocio de la urbe turística, Punta Ballena.

—Noticia de última hora, en ampliación—