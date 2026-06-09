El océano profundo cubre el 66% de la Tierra, pero cartografiarlo entero al ritmo actual llevaría unos 5 millones de años

En los últimos tiempos, se habla mucho de la exploración de la Luna y de Marte. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy aún no hemos explorado del todo nuestro propio planeta. De hecho, queda mucho por descubrir.

Nos referimos al océano profundo. Así es como se denomina a la zona del océano que comienza a partir de los 200 metros de profundidad. Se trata de un punto al que no llega la luz solar, lo que hace que los ecosistemas cambien por completo.

En concreto, el océano profundo cubre aproximadamente un 66% de la superficie terrestre. Pese a su gran amplitud, las limitaciones técnicas para alcanzar tal profundidad han provocado que la inmensa mayoría del océano profundo no haya podido explorarse en detalle.

En ese sentido, desde el medio de comunicación británico The Guardian aseguran que, si el ritmo actual de observación continúa, cartografiar de manera completa el fondo oceánico llevará unos 5 millones de años.

La mencionada ausencia de luz solar en el océano profundo hace que la temperatura del agua sea extrema, cercana al punto de congelación. Además, a esa gran profundidad la presión es también extraordinaria.

Especies muy especiales

Esas características hacen que las especies presentes en el océano profundo sean realmente especiales. La mayoría son desconocidas. Por ello, en prácticamente todas las expediciones científicas que llegan a esa zona del océano se descubren nuevas especies.

"En el último año, los científicos han descubierto más de 1.100 nuevas especies marinas. Entre ellas se encuentran un tiburón fantasma (que en realidad no es un tiburón), una esponja con forma de pelota de ping-pong (que realmente parece un racimo de pelotas de ping-pong), varios gusanos de colores chillones y una cosa flotante que se asemeja a un diminuto avión a reacción hecho de gelatina rosa pálido, y que los científicos aún no han podido clasificar en ninguna de las categorías principales de la vida animal", detallan desde The Guardian.