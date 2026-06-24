Abascal acusa, sin pruebas, al PSOE de financiación ilegal y a Sánchez de tramar un fraude electoral

Que era el gran momento de todos los grandes momentos posibles para una intervención dura contra Sánchez era algo que no se le escapaba a nadie este miércoles en el Congreso, donde comparecía para abordar los casos judiciales que cercan al ala socialista en el Ejecutivo. Mucho menos a un Santiago Abascal que no solo aprovechó para cargar contra el presidente del Gobierno, también para insistir en varias acusaciones contra él y contra el PSOE del que es secretario general.

El líder de Vox ha subido a la tribuna acusando a Sánchez de tramar un fraude electoral, al tiempo que ha dado por hecho que en las filas socialistas ha habido financiación ilegal.Este es el resumen de la intervención protagonizada por el responsable de la formación ultra, en la que también ha copiado y reeditado a su manera el 'pasapalabra de la corrupción' que había usado en un cara a cara contra Núñez Feijóo repasando antiguos o supuestos casos de corrupción en la derecha, "de la A a la Z".

Abascal ha aprovechado para ir comentando una suerte de rosco que comenzó con la 'a' del apellido del exministro José Luis Ábalos, pasando por la exmilitante socialista Leire Díez o el exsecretario de Organización Santos Cerdán, y acabando en la 'zeta' que amagó con citar a [Gaspar] Zarrías, pero dejando claro que era más fácil con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder de Vox, Santiago Abascal durante su intervención tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para abordar los casos judiciales que afectan al PSOE. EFE/J.J.Guillén

Las acusaciones (sin pruebas) de Abascal

Así, Abascal ha comenzado señalando al PSOE, acusando al partido político de haberse financiado ilegalmente, a pesar de que no existe sentencia alguna que determine algo así. "El PSOE se ha financiado ilegalmente, y, todavía más grave, con ese dinero se ha pagado a una trama que se ha dedicado a extorsionar, a coaccionar, a sobornar o a acosar a quienes estaban investigando esa corrupción, es decir, a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a policías, a periodistas, incluso a políticos", ha señalado el líder de Vox, quien previamente había aludido a "los informes policiales, incluso ya las sentencias", para resolver que "el entorno de Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente".

Esta no ha sido la única acusación que el responsable de la formación de ultraderecha ha formulado sin pruebas. Ha insistido de nuevo en ligar las nacionalizaciones enmarcadas en la Ley de Memoria Democrática a una supuesta operación de fraude electoral que tendría como objetivo alterar el censo. "Trata de adulterar también otra sentencia, la definitiva, la que en las urnas emitirán los españoles", ha asegurado Abascal.

"Sánchez está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales" Santiago Abascal, líder de Vox

"Afirmo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varias o varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder; Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España", ha dicho concretamente el presidente de Vox, antes de desgranar cómo funcionaría esa "trama".

Abascal ha asegurado que existe "toda una trama diseñada para alterar el resultado de las próximas elecciones, una trama que se ha dedicado a liquidar todo control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero, al mismo tiempo que reparte millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España". Para que este entramado, que denuncia el líder ultra sin pruebas, pueda funcionar, Abascal sostiene que el Gobierno dispondrá de un eje México-Cuba-Brasil-Venezuela-Argentina, donde dice que los "aliados de Sánchez mantienen aún estructuras políticas".

"Millones de votos que van a controlar desde el aparato mafioso de Pedro Sánchez, donde no habrá interventores, no habrá trazabilidad" Santiago Abascal, líder de Vox

Cabe recordar que el inquilino de la Casa Rosada es el mismo Javier Milei que ha protagonizado duros enfrentamientos con Pedro Sánchez o el ministro Óscar Puente. También cabe destacar que el cambio forzoso —por parte de EEUU— de la Presidencia en el Palacio de Miraflores ha acabado con un ala del régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez que es tutelada directamente por Washington.

"Millones de votos que van a controlar desde el aparato mafioso de Pedro Sánchez, donde no habrá interventores, no habrá trazabilidad ni custodia de los sobres y donde tendrán un papel esencial las autoridades cubanas, venezolanas, mexicanas, brasileñas, es decir, todos los socios leales de Sánchez", ha asegurado Abascal.