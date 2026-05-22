El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso asegura contar con "información privilegiada" y advierte a Pedro Sánchez: "Tú también vas p'alante"

La expresión, según la RAE una forma del habla popular y relajada, podría ser casi un título nobiliario para el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. La usó para avisar, siempre antes que nadie, de lo que pasaría con Begoña Gómez, con Koldo García, con José Luis Ábalos o con Álvaro García Ortiz. Y, ahora, ha vuelto a tirar del modismo para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tú también vas p'alante", escribió anoche en sus redes sociales Rodríguez.

El asunto sería anecdótico, propio del habitual deseo de cualquier adversario político, si no fuera porque el propio Miguel Ángel Rodríguez reconoce haber tenido acceso a "información privilegiada". "Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré, pero vas a ir p'alante", escribió MAR, como se conoce ya al exasesor del expresidente del Gobierno José María Aznar. ¿Está diciendo MAR que alguien le filtra información?

El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez ha conseguido sembrar el campo de los que creen que el Partido Popular manejaba información sobre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero antes de que se conocieran su imputación en el caso Plus Ultra y a pesar de que la causa era secreta. Durante la campaña andaluza, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comentó que "había muchas sospechas sobre el presidente Zapatero, y al parecer también para llenarse de dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más y la próxima semana, mucho más", dijo.

La intervención de Feijóo fue luego replicada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no se ahorró el improperio. "Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que, si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario", comentó Puente el pasado 19 de mayo. El ministro también se ha referido esta mañana al tuit de Miguel Ángel Rodríguez. En respuesta a la subdirectora de Infolibre, Marta Jaenés, quien ha asegurado que "estos anuncios [...] son una anomalía democrática", Puente ha comentado: "Cuando escribes el libro, el final no tiene mérito", de nuevo deslizando la idea de que el PP está detrás de todo.

El aviso de MAR ha encontrado también contestación en la Presidencia de Asturias. Adrián Barbón ha señalado que el mensaje del jefe de Gabinete de Ayuso es "muy, pero que muy grave". "El jefe de Gabinete de una presidenta autonómica amenazando, porque no se puede decir ni entender otra cosa, al presidente del Gobierno de España. Esto no es respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Es atentar contra ello", ha escrito en redes sociales el presidente asturiano.

En conversación telefónica con El HuffPost, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, advierte de que "la filtración de datos de una investigación que está en marcha puede suponer un delito de obstrucción". Esto, por supuesto, no recaería sobre Miguel Ángel Rodríguez, sino sobre aquella persona o personas que, según él, puedan estar comentándole "información privilegiada". "Claro que él dirá que lo dice porque tiene muchas canas", ironiza Martín Pallín.

El caso del exfiscal general del Estado

La observación sistemática de los mensajes que publica MAR tiene un sentido, sobre todo después de lo ocurrido con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fue Rodríguez quien avisó antes que nadie de que García Ortiz sería imputado, además por un asunto que él mismo había iniciado. Cuando eldiario.es (un medio que el jefe de Gabinete de Ayuso amenazó con "triturar") publicó que la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, estaba siendo investigada por fraude fiscal, Miguel Ángel Rodríguez envió a otros medios una información sesgada en la que se aseguraba que la Fiscalía habría propuesto un acuerdo, paralizado "por órdenes de arriba". Por supuesto, era mentira. El acuerdo lo había pedido González Amador, cuyo abogado además reconocía dos delitos de fraude fiscal. Para defenderse del bulo, la Fiscalía publicó una cronología en la que explicaban el desarrollo del caso. Fue esa nota la que hizo que la pareja de Ayuso denunciara al exfiscal por revelación de secretos.

Rodríguez está siendo además investigado por delito de revelación de secretos contra dos periodistas de El País. El 19 de marzo de 2024, los redactores indagaban sobre una posible irregularidad urbanística en la casa de Ayuso y su pareja cuando fueron identificados por la Policía Nacional y, horas después, el equipo de la presidenta regional envió un mensaje a otros periodistas con el nombre y la foto de los informadores, y decía: "Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluida niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrantamiento en democracia".

El propio Rodríguez reconocería más tarde que el mensaje había sido redactado por él mismo, aunque se escudó en que era una "conversación personal" y no "de la Comunidad". Lo mandó a un chat que comparte con otros periodistas.