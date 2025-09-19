Aznar y Feijóo arremeten contra Sánchez por "buscar el conflicto": "La violencia es el último recurso de un incompetente"

El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, han comparecido este viernes en la clausura del Campus FAES donde han arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "buscar permanentemente los conflictos" y la posición internacional que ha tomado el Ejecutivo con el genocidio que se está produciendo en Gaza. "La violencia es el último recurso de un incompetente", ha afirmado Feijóo.

"El Gobierno es rehén de la violencia. Se vislumbra el final del sanchismo terminal y, como todo lo terminal, es peligroso. Si toleraba el blanqueamiento de la violencia pasada, le dará exactamente igual para el beneficio propio la que pueda venir", ha dicho Aznar en el atril de FAES aventurándose a decir que la estancia en el Gobierno de Sánchez es "provisional" y que en Feijóo recae el "liderazgo imprescindible para salvar la situación".

Además, Feijóo ha acusado de "irresponsable" al presidente del Ejecutivo por la gestión de la política internacional. "El Gobierno hace todo lo que está haciendo para que España olvide su corrupción y sus mentiras", ha dicho afirmando que "nada de lo que sucede en España es normal". "No es normal que un presidente defienda el boicot a una competición nacional. Afirmo, con tristeza, que no queda una potencia que no nos mire como un Estado sin credibilidad", ha dicho el líder de la oposición destacando que "Israel es la única democracia de oriente".

En una línea similar se ha expresado el expresidente del Gobierno asegurando que Sánchez "manipula los sentimientos de la gente para huir de sus responsabilidades". "Afrontar y encauzar situaciones trágicas es la esencia de la política. Convertir a España en un país poco fiable no nos conviene", ha dicho Aznar para analizar la situación con Gaza en el que bajo su criterio "un gobernante responsable tiene la capacidad de saber en qué situación se encuentra, no se coloca como un espejo moral".

Feijóo también ha arremetido ante el fallo de las pulseras de los agresores sexuales que deben mantener una distancia concreta con sus víctimas. "En lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde y no da información, qué mensaje se le manda a las víctimas que no tienen solución. El Gobierno ha liberado a los agresores sexuales", ha dicho el líder de la oposición.