"¡Cállese, progre! ¡No moleste!" Un diputado riojano de Vox falta al respeto a la portavoz de IU

El diputado de Vox en La Rioja, Héctor Alacid, ha vuelto a protagonizar una nueva racha de descalificativos en el parlamento autonómico. En esta ocasión, las faltas de respeto han ido dirigidas hacia Henar Moreno, la representante de Izquierda Unida. El acontecimiento ha sucedido por motivo de una moción del grupo de Podemos-IU donde proponía al Ejecutivo autonómico a declarar La Rioja como "Región Acogedora" y su intención de mostrarse abierta para recibir a los menores migrantes no acompañados de forma solidaria.

“Hay un dicho que a usted le viene muy bien, un dicho español: es mejor estar callada y parecer tonta que abrir la boca y despejar todas las dudas", expresaba el representante de la formación de extrema derecha en el atril del parlamento riojano.

"No podemos apoyar la moción por ser pura demagogia, digan a cuántos menas se van a llevar a su casa. No digan niños porque solo vienen hombres", proseguía Alacid marcando la postura que lleva teniendo el partido desde sus orígenes y destacando, por si había algún tipo de duda, que no apoyarían la moción presentada por el grupo parlamentario progresista.

"Usted representa lo peor de la política, lo que es usted, una comunista, no lo olvide. No le voy a calificar porque usted misma lo hace cada vez que sube a la tribuna, no venga con milongas porque no engaña nadie", expresaba contra la diputada de Izquierda Unida instantes antes de exclamarle el "cállese progre".

"El debate político puede implicar la descalificación de las ideas, pero no de las personas, pero no se puede dar carta libre a descalificaciones e insultos hacia las personas", ha dicho Henar Moreno a la presidenta del Parlamento autonómico instantes después de que el ultraderechista exclamase sus ofensas.