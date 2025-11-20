Dos activistas de Femen con los pechos al aire irrumpen en una misa en Madrid por Franco organizada por su familia

Activistas de Femen con los pechos al aire en la misa por Franco en Madrid

Dos activistas de Femen han irrumpido con los pechos al aire en una misa en Madrid en recuerdo de Francisco Franco y organizada por la familia del dictador y la fundación que lleva su nombre.

Las activistas se han metido en la parroquia de los Doce Apóstoles, en el Barrio de Salamanca madrileño a gritos contra "el fascismo" y con proclamas como "fascismo legal, vergüenza nacional" o "al fascismo, ni honor ni gloria".

Las dos mujeres han sido increpadas por los asistentes a la misa, uno de los cuales ha intentado cortales el paso dentro de la iglesia y mientras protada una bandera preconstitucional.

"Señor, que no toque, que no toque", le han espetado las activistas, a quienes una mujer ha logrado arrebatar una de las pancartas entre empujones, insultos y tocamientos, añade EFE

Protesta de las dos activistas de FEMEN frente a la iglesia donde se celebraba una misa en recuerdo de Francisco Franco EFE / víctor lerena

Finalmente, las dos jóvenes se han marchado por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos. Acabado ese 'espectáculo', hubo otro en la entrada del templo situado en el número 88 de la calle Velázquez de Madrid.

Porque allí y bajo una gran 'nube' de periodistas, los familiares y 'nostálgicos' del dictador habían instalado una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco y con banderas de su época.

Una vez acabada la misa se han sucedido los gritos de "viva Franco, viva cristo rey", "Patria, justicia, revolución", cantos del 'Cara al sol' y numerosos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.