Los dos tatuajes que Roberto Sotomayor (Podemos) se ha hecho en la campaña y que ni habías visto

Irene Montero haciéndose las uñas, Mónica García boxeando, Ione Belarra saltando colchonetas, Andrea Levy comprando en un mercado, Juan Lobato jugando al pádel, Rita Maestre comprando plantas... ¿Nos quedaba algo por hacer con un político? Sí, tumbarlo en una camilla a que se haga dos tatuajes.

Y eso ha pasado en Prohibido hablar de política con Roberto Sotomayor, el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, con quien ha charlado David Andújar mientras el dirigente de la formación morada sufría los pinchazos de la aguja y se hacía sus tatuajes.

Dos palabras que Sotomayor ha elegido y que son importantes para su vida, como él mismo explicó: voluntad y valentía.

"Han regido siempre mi vida. La voluntad me la voy a tatuar en el talón de Aquiles, que es donde me operaron tres veces, en un proceso de mi vida muy complicado. Y la valentía, porque creo que en la vida las cosas se hacen con valentía y en esta etapa de mi vida hay que coger las riendas y salir adelante", ha explicado el candidato de Podemos.

Sotomayor cuenta que hubo momentos en su vida en los que la voluntad fue su "única compañera de viaje". "Cuando me rompí el tendón e intenté volver a correr y hubo que volver a operar, y después vino la pandemia y luego la tercera operación... fueron momentos muy complicados de mi vida".

El candidato de Podemos asegura que la última operación fue "para poder volver a andar". "Yo iba cojo por la vida. Pasé de tener una vida deportiva que me llenaba, a estar sentado y que, cuando me levantaba, el hecho de poder andar era muy dificultoso. Era un dilema levantarme a tirar un papel", afirma.

"Fueron cuatro años —de 2018 a 2022— de sufrimiento, superación y muchísima voluntad. No podía hacer nada. Para una persona muy activa, el hecho de no tener una vida de deporte fue muy complicado de gestionar", explica. "Al final, con voluntad he vuelto a correr y eso me da la vida", asegura.