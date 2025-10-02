El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), deja su cargo

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, abandona su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que anunciará este jueves en una declaración institucional, han informado fuentes del PNV.

El primer edil ha convocado a los medios de comunicación en el Ayuntamiento a las 11.00 horas, para anunciar su decisión y explicar los motivos de su renuncia al cargo, que se hará efectiva en un próximo pleno ordinario.

El concejal de Cultura, Deporte y Turismo, Jon Insausti, se perfila como su sustituto, según las fuentes consultadas.

Goia accedió a la Alcaldía en las elecciones de 2015, en las que el PNV se hizo con el bastón de mando tras una legislatura de EH Bildu, que había ganado las elecciones en 2011.

Desde entonces, ha liderado al PNV de San Sebastián en las victorias electorales de 2019 y 2023, por lo que la actual es su tercera legislatura como regidor donostiarra. Durante estos 10 años, Goia ha gobernado el consistorio donostiarra en coalición con el PSE-EE.