El caso de Mariano Rajoy y los asistentes de su familia y cómo entonces nadie vio malversación: ¿por qué ahora sí?

La noticia saltaba allá por octubre de 2015, hace diez años. Entonces, eldiario.es publicaba en exclusiva que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había cargado a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre. La atención que precisaba Mariano Rajoy padre, de 95 años, no era barata, y Mariano Rajoy hijo pensó que le saldría más a cuenta pagar a dos personas para que le cuidasen las 24 horas del día. Pero no pagaría él, sino Moncloa. La asociación El Defensor del Paciente le denunció por un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero no prosperó. Solo dos días antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo archivó la denuncia.

En Moncloa, el padre de Mariano Rajoy coincidió durante un tiempo con otro miembro actual de la Ejecutiva del Partido Popular, Jaime de los Santos. El ahora diputado ocupó un puesto en la Secretaría General de Presidencia desde 2013 y hasta mediados de 2015 a razón de 60.000 euros anuales. De los Santos trabajaba para Rajoy desde 2011 pero no se le conocía demasiado. Todo cambió cuando Europa Press publicó una fotografía de la mujer de Rajoy, Elvira Fernández, con un hombre a su lado sosteniendo unas bolsas de una firma de ropa. La gente pensó que debía tratarse del personal shopper de Fernández, pero la respuesta la ofreció a los pocos días Vanitatis, de El Confidencial. "Las especulaciones sobre él han sido de las más diversas, pero Jaime de los Santos es consejero técnico del Gabinete de Presidencia, es decir, uno de los muchos asesores de Mariano Rajoy. [...] Se dedica a todos los asuntos que tienen que ver con la primera dama, 'Viri': correspondencia, viajes, asuntos técnicos..." Y algo más: "La complicidad entre el consejero y Elvira es tal que, cuando la primera dama sale a la calle, pide que le acompañe siempre, a pesar de que no forma parte de sus obligaciones".

Diez años después de realizar este tipo de tareas para la mujer del entonces presidente del Gobierno, Jaime de los Santos ha utilizado el caso de Begoña Gómez para atacar a Pedro Sánchez esta misma semana desde el Congreso. Lo curioso es que el juez Juan Carlos Peinado enviará a juicio a Gómez por presunta malversación de caudales públicos. Según Peinado, Presidencia del Gobierno contrató a una asesora para ayudar a Begoña Gómez con sus actividades privadas. O al menos eso es lo que se entiende, porque el magistrado ni siquiera ha entrado en detalles. Da igual que Cristina Álvarez, la asesora, asegurase que solo hizo algún favor por la amistad que tiene con Gómez, o que el actual delegado del Gobierno, Francisco Martín, no tuviera nada que ver. Los tres (Gómez, Álvarez y Martín) tendrán que ir a juicio.

En apenas dos meses, Mariano Rajoy se libró de una denuncia por malversación en la contratación de dos personas para cuidar a su padre. Lo de Jaime de los Santos con Elvira Fernández ya no es que no fuera siquiera sido objeto de juzgado, es que fue más una chanza, un chisme, que otra cosa. Y, sin embargo, desde hace más de un año, el hecho de que la asesora de Begoña Gómez enviase un par de correos por ella se ha convertido en un arma con balas infinitas para el Partido Popular, que ve en el caso un caso de enormísima corrupción. No así, claro, con Rajoy.

Cuando el magistrado Juan Carlos Peinado interrogó al actual ministro Félix Bolaños sobre el caso de Gómez, este contestó que todas las parejas de los presidentes del Gobierno habían contado con asistentes personales. Fue casi la misma respuesta que dio la portavoz del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando en 2015 le preguntaron por el caso del padre del entonces mandatario. Fue, de hecho, la única respuesta que ofreció jamás su Gobierno. "La política de contratación del personal de servicio de Palacio no ha cambiado en este Gobierno. Es la misma que con los anteriores predecesores". Y ya. Nunca más volvió a hablarse del tema. El 18 de diciembre de 2015 se archivó la denuncia y dos días después, el 20 de diciembre de 2015, el Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones. A otra cosa.

Con todo lo de Begoña Gómez, a Jaime de los Santos han vuelto a recordarle su pasado como asesor de la mujer de Rajoy. Hace unos meses, tuvo un fuerte cara a cara con el ministro Óscar López. "Utilizando su método - dijo López - podría preguntarle: ¿además de comprar los vestidos de la mujer del presidente del Gobierno o asesorar en la compra, recibió usted al señor Bárcenas cuando iba a Moncloa? ¿Le mandaba usted cajas de puros, le pasaba las cajas de puros con billetes que le daba el señor Bárcenas al señor Rajoy? ¿Cuántas veces recibe usted al señor Bárcenas en Moncloa? ¿Vamos a ver el registro de todos los empresarios que pagaron la trama Gürtel en la Moncloa?" De los Santos, sin embargo, siempre ha negado cualquier comparativa entre él y el papel que desempeñó la asesora de Begoña Gómez. En el programa Espejo Público, contestó a las acusaciones afirmando que hay un "abismo" entre precisar asistencia a "usar La Moncloa para negocios privados o para lucrarse".