El excomisario Villarejo, absuelto de falsedad documental: la Audiencia reduce su condena de prisión de 19 a 13 años

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reducido de 19 a 13 años de prisión la condena impuesta al excomisario José Manuel Villarejo en las tres primeras piezas del conocido como 'caso Tándem' (Iron, Land y Pintor), tras absolverle del delito de falsedad documental.

El tribunal confirma, además, la absolución de Villarejo por los delitos de cohecho pasivo y activo, que las acusaciones habían atribuido tanto al excomisario como a otros procesados. Esta decisión ratifica lo dictado en su momento por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dictó la primera sentencia en el marco de este macroproceso con más de una treintena de piezas separadas.

Aunque la Sala admite de forma parcial el recurso presentado por la defensa, Villarejo mantiene condenas relevantes. El fallo confirma su responsabilidad penal por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares, núcleo central de las acusaciones en su contra.

El excomisario, considerado una de las figuras más controvertidas de la Policía Nacional durante los últimos años, se enfrenta a un proceso judicial de largo recorrido. El caso Tándem, también conocido como caso Villarejo, engloba múltiples piezas en las que se investigan presuntas actividades ilícitas desarrolladas a través de su entramado empresarial, CENYT, mientras estaba en activo en el cuerpo policial.

Por su parte, la Sala de Apelación ha dictado una pena de 9 años de prisión para Rafael Redondo, socio de Villarejo, reduciendo así la condena inicial de 13 años impuesta por la Sección Cuarta. Esta rebaja se debe a que ha sido exonerado del cargo de falsedad documental.

-Noticia de última hora, en ampliación-