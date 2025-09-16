El Gobierno aprobará la semana próxima el embargo de armas a Israel

El Gobierno aprobará la próxima semana el decreto ley que reforzará jurídicamente el embargo de armas a Israel, según ha confirmado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.

La ministra ha ratificado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el compromiso del Ejecutivo para sacar adelante esta medida y ha explicado que acordará el texto "lo antes posible, es decir, la semana que viene".

"Por favor, ninguna duda respecto a este tema", ha aseverado una vez que Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición, haya pedido hoy mismo no dilatar más la aprobación de la norma que consolida el embargo de armamento a Israel.

Alegría ha advertido de que las cosas "hay que hacerlas bien" y como en este caso se trata de un "decreto complejo" en lo que se refiere a su redacción "no ha podido ser", ha apuntado, en la reunión celebrada hoy por el Gabinete.

"El Gobierno trabaja con absoluta convicción y determinación para poder aprobar ese real decreto y traerlo al Consejo de Ministros lo antes posible", ha concluido.