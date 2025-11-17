Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gobierno lleva a Ayuso a los tribunales por negarse a hacer un registro de objetores al aborto
"Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito Pedro Sánchez en X.

Redacción HuffPost / Agencias
La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Diego Radames/Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito en X.

