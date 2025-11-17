El Gobierno lleva a Ayuso a los tribunales por negarse a hacer un registro de objetores al aborto
"Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito Pedro Sánchez en X.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.
Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito en X.