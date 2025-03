El PP permite que se tramite la derogación de la ley LGTBI de Extremadura para contentar a Vox

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado su conformidad a la tramitación de la derogación de la Ley LGTBI en la región propuesta por Vox al no alterar los presupuestos autonómicos, pero "en ningún caso" la conformidad a su tramitación "implica una conformidad con el contenido de esa norma".

Así se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha precisado que la conformidad a la tramitación implica que la propuesta de Vox no supone una minoración de los ingresos ni un aumento de los gastos.

"Pero en ningún caso la conformidad del Consejo de Gobierno a su tramitación implica una conformidad con el contenido de esa norma. No supone que estemos de acuerdo con la misma, que no lo estamos, que no lo estaremos y ya lo hemos dicho sobradamente en anteriores ocasiones", ha asegurado Bautista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De hecho, Bautista ha aprovechado su intervención ante los medios para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la ley LGTBI de Extremadura que se celebra este miércoles, día 19 de marzo, y que representó una norma "pionera" en toda España.

También ha recordado que la ley fue aprobada bajo un gobierno del Partido Popular, presidido por José Antonio Monago. "Por tanto, felicito a toda la comunidad por esta conquista que no tiene vuelta atrás", ha señalado.