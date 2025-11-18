El Supremo imputa a un exdirectivo de Acciona tras los registros por el 'caso Koldo'

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha imputado al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a otras dos personas, tras los ocho registros efectuados el pasado viernes en varias empresas, incluida la constructora, en el marco de las pesquisas por la presunta trama de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.

Además, el magistrado Lepoldo Puente ha levantado el secreto de la pieza separada del 'caso Koldo' donde guardó lo relativo a estas diligencias de entrada y registro.