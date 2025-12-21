ENCUESTA: ¿Crees que el resultado del PSOE en Extremadura es un correctivo para Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez, junto a Miguel Ángel Gallardo, en un acto en Villanueva de la Serena, Badajoz el 19 de diciembre de 2025.

Batacazo sin paliativos. Este 21D el PSOE ha caído en Extremadura hasta los 18 escaños, diez menos que en los anteriores comicios, lo que supone su peor resultado en la historia de esa comunidad, que tradicionalmente ha votado socialista.

Vistos los resultados, ¿cómo interpretas los resultados del Partido Socialista este 21D? ¿Crees que las urnas han enviado un mensaje en clave nacional? ¿Piensas que se ha debido más bien a la elección del candidato?

Puedes dejar tu opinión en los comentarios y votar en nuestra encuesta:

Pincha aquí para votar si no ves la encuesta correctamente.