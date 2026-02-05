Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las autoridades ordenan evacuar a toda la población de Grazalema (Cádiz)
Sociedad
Sociedad

Las autoridades ordenan evacuar a toda la población de Grazalema (Cádiz)

Los servicios de emergencia trabajan para desalojar a los casi 2.000 habitantes del municipio gaditano, el más golpeado por el temporal. El total de evacuados en Andalucía asciende a 5.000.

Javier Hernández
Javier Hernández
La UME actuando en Grazalema durante la borrasca Leonardo, que ha dejado más de 700 litros en menos de 24 horas
La UME actuando en Grazalema durante la borrasca Leonardo, que ha dejado más de 700 litros en menos de 24 horasEuropa Press via Getty Images

La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo total de la localidad gaditana de Grazalema (1.987 habitantes) ante la crítica situación que se vive en el municipio por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, tal y como han anunciado el alcalde, Carlos García, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Precisamente, en declaraciones este mediodía, Moreno ha declarado que lo que se está viviendo en Grazalema es una situación sin precedentes y "totalmente anómala", ya que "el nivel de las lluvias es de récord".

Las consecuencias del temporal han convertido las calles del municipio en verdaderos ríos por los que el agua baja a toda velocidad. La población gaditana está siendo la más castigada por Leonardo, hasta el punto de haber acumulado hasta 800 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Se trata de la inundación más grave que experimenta Grazalema en 60 años.

Con los casi 2.000 vecinos de Grazalema evacuados, la cifra de personas desalojadas en Andalucía asciende a 5.000 personas, ya que en la tarde de este jueves también se le han sumado otras 400 personas que han sido evacuadas de Córdoba capital.

De acuerdo con lo especificado por la Junta de Andalucía, el desalojo de los vecinos se llevará a cabo puerta a puerta, de forma "ordenada y con el tiempo necesario para recoger los enseres básicos". En este sentido, han señalado que lo prioritario es la documentación básica, algo de ropa para varios días, medicación y cargadores para los dispositivos.

Asimismo han señalado que el desalojo se realizará con los medios de emergencia de Guardia Civil y servicios del 112. Además, han destacado que aquellos que no tengan opciones para pasar los días y las noches, podrán quedarse en el Pabellón de El Fuerte, en Ronda.

La situación en numerosos puntos de la comunidad andaluza continúa siendo extrema, y aunque se prevé que las precipitaciones disminuyan su violencia en las próximas horas y de cara a mañana, la AEMET ya adelanta que a partir del sábado llegará otro frente que incrementará de nuevo las lluvias en casi toda la región.

Juanma Moreno pide máxima precaución a la población

Ante esta situación extrema y sin precedentes en las últimas décadas por la dimensión y consecuencias del temporal, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a todos los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios y que bajo ningún concepto se acerquen a cuencas y cercanías de ríos, pantanos o presas, ya que en muchos casos se encuentran al límite de su capacidad y podrían desbordarse.

Como consecuencia, las incidencias registradas en los últimos días están siendo incontables, los servicios suspendidos numerosos y el cierre de centros educativos y laborales cuantiosos. Por suerte, y tal y como ha informado Juanma Moreno, no hay que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, aunque ha hecho mención aparte ante la desaparición de una mujer arrastrada por un río en el municipio de Sayalonga, en la provincia de Málaga.

Respecto a este suceso, ha deseado que los profesionales den con ella en el menor tiempo posible, aunque las inclemencias meteorológicas están dificultando la búsqueda. 

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad