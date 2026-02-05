Las autoridades ordenan evacuar a toda la población de Grazalema (Cádiz)

La UME actuando en Grazalema durante la borrasca Leonardo, que ha dejado más de 700 litros en menos de 24 horas

La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo total de la localidad gaditana de Grazalema (1.987 habitantes) ante la crítica situación que se vive en el municipio por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, tal y como han anunciado el alcalde, Carlos García, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Precisamente, en declaraciones este mediodía, Moreno ha declarado que lo que se está viviendo en Grazalema es una situación sin precedentes y "totalmente anómala", ya que "el nivel de las lluvias es de récord".

Las consecuencias del temporal han convertido las calles del municipio en verdaderos ríos por los que el agua baja a toda velocidad. La población gaditana está siendo la más castigada por Leonardo, hasta el punto de haber acumulado hasta 800 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. Se trata de la inundación más grave que experimenta Grazalema en 60 años.

Con los casi 2.000 vecinos de Grazalema evacuados, la cifra de personas desalojadas en Andalucía asciende a 5.000 personas, ya que en la tarde de este jueves también se le han sumado otras 400 personas que han sido evacuadas de Córdoba capital.

De acuerdo con lo especificado por la Junta de Andalucía, el desalojo de los vecinos se llevará a cabo puerta a puerta, de forma "ordenada y con el tiempo necesario para recoger los enseres básicos". En este sentido, han señalado que lo prioritario es la documentación básica, algo de ropa para varios días, medicación y cargadores para los dispositivos.

Asimismo han señalado que el desalojo se realizará con los medios de emergencia de Guardia Civil y servicios del 112. Además, han destacado que aquellos que no tengan opciones para pasar los días y las noches, podrán quedarse en el Pabellón de El Fuerte, en Ronda.

La situación en numerosos puntos de la comunidad andaluza continúa siendo extrema, y aunque se prevé que las precipitaciones disminuyan su violencia en las próximas horas y de cara a mañana, la AEMET ya adelanta que a partir del sábado llegará otro frente que incrementará de nuevo las lluvias en casi toda la región.

Juanma Moreno pide máxima precaución a la población

Ante esta situación extrema y sin precedentes en las últimas décadas por la dimensión y consecuencias del temporal, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a todos los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios y que bajo ningún concepto se acerquen a cuencas y cercanías de ríos, pantanos o presas, ya que en muchos casos se encuentran al límite de su capacidad y podrían desbordarse.

Como consecuencia, las incidencias registradas en los últimos días están siendo incontables, los servicios suspendidos numerosos y el cierre de centros educativos y laborales cuantiosos. Por suerte, y tal y como ha informado Juanma Moreno, no hay que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, aunque ha hecho mención aparte ante la desaparición de una mujer arrastrada por un río en el municipio de Sayalonga, en la provincia de Málaga.

Respecto a este suceso, ha deseado que los profesionales den con ella en el menor tiempo posible, aunque las inclemencias meteorológicas están dificultando la búsqueda.